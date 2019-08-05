«Башинформсвязь» купила три телеком-компании в Приморском крае

ПАО «Башинфомсвязь» (входит в «Ростелеком») закрыло сделки по покупке трех телеком-компаний Приморского края — ООО «Уссури-телесервис» (Уссурийск) и владивостокских ООО «С25ру» и «Октопуснет». Сделки состоялись 2 августа, следует из сообщения ПАО. «Башинформсвязь» получила во всех трех компаниях по 100% уставного капитала.

«Башинформсвязь» активно ведет сделки по слиянию и поглощению в интересах «Ростелекома» с 2016 года.

«Уссури-телесервис» образована в 1999 году, уставный капитал —16 тыс. руб. 100% принадлежало Андрею Петрикееву. Выручка в 2017 году, по информации kartoteka.ru, составила 24,3 млн руб., чистая прибыль — 47 тыс. руб.

ООО «С25ру» образовано в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Принадлежало Елене Куринько. Выручка в 2017 году, по информации kartoteka.ru, составила 41,3 млн руб., чистая прибыль — 8,35 млн руб.

ООО «Октопуснет», образованное в 2003 году с уставным капиталом 10,2 тыс. руб., на 29% принадлежало Андрею Петрикееву, на 25% Владиславу Гомонову, на 16,68% — Владимиру Коваленко, на 16,66% — Сергею Воронько, на 12,66% — Вячеславу Буде. Компания является крупнейшим провайдером во Владивостоке, предоставляет услуги кабельного ТВ и ШПДИ под брендом «Альянс телеком». Абонентская база превышает 100 тыс. абонентов. Выручка в 2017 году составила 742,23 млн руб., чистая прибыль — 68 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 128,8 млн руб.

Ирина Самойлова