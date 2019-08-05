Смольный упростит процедуру завершения недостроев

Комитет имущественных отношений Петербурга разработал поправки в ряд городских постановлений, которые предусматривают упрощение порядка предоставления участков для завершения расположенных на них недостроенных объектов.

Как уточнили в Смольном, в соответствии с поправкам КИО получит право предоставлять городские участки, на которых расположены объекты незавершенного строительства, собственникам недостроев для их завершения.

Поправки защитят интересы инвестором, которые зачастую не успевают завершить стройку на арендуемой земле в срок, указанный в договоре. Земельные участки для завершения строительства недостроенных объектов будут предоставляться инвесторам однократно. Участки будут передаваться в аренду на 3 года и без торгов.

Проект поправок отправлен на согласование в исполнительные органы государственной власти Петербурга.