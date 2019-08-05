«Ростелеком» купил одного из крупнейших интернет-провайдеров Приморья

«Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома») заключила соглашение о покупке 100% долей в трех компаниях, что обеспечит ей полный контроль над группой «АльянсТелеком». В пресс-релизе «Ростелекома» сумма сделки не раскрывается. С 2007 года «АльянсТелеком» предоставляет услуги доступа в интернет и телевидения в Приморском крае.

«Ростелеком» уточнил, что сделка соответствует его «стратегическим целям по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса». «АльянсТелеком» занимает лидирующие позиции в сегменте домохозяйств во Владивостоке, а также является одним из ведущих операторов на рынке Приморского края в целом. Клиентами компании в регионе является 110 тыс. семей . Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 6 тыс. организаций. Выручка «АльянсТелекома» в 2018 году превысила 900 млн руб.