В Игринском фонде поддержи предпринимателей в Удмуртии обнаружили недостачу в 29 млн рублей

Недостачу в размере более 29 млн руб. обнаружили в Игринском фонде поддержки малого предпринимательства. Об этом рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин в рамках аппаратного совещания властей региона.

«В процессе консолидации активов работниками Удмуртского фонда развития предпринимательства выявлена недостача целевых средств в Игринском муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства на сумму более 29 млн руб. По итогам данного факта работниками Удмуртского фонда направлено заявление о преступлении в адрес МВД региона. Просим коллег нас поддержать и провести оперативное расследование. Оптимизация и централизация фондов позволяет работать по единым правилам и сделать работу прозрачной»,— заявил господин Свинин.

Первый вице-премьер отметил, что в результате консолидации Удмуртский фонд развития предпринимательства объединился с шестью муниципальными. Все имущество фондов в Воткинске, Глазове, Сарапуле, Увинском, Завьяловском и Игринском районах, включая портфель микрозаймов, передано в республиканский фонд. Годовой эффект в результате завершения процедуры объединения составит 5-7 млн руб. «В результате портфель микрозаймов УФРП по состоянию на 1 июля 2019 года составил 1,1 млрд руб. Рост с начала года составил 37 %, количество заемщиков возросло до 1,25 тыс., плюс 48 % с начала года»,— отметил Александр Свинин.