Атомным ледоколам нашли теплое место

По данным “Ъ”, входящий в «Росатом» ФГУП «Атомфлот» может уже в августе объявить конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60. Его стоимость может составить около 8,5 млрд руб. Основным претендентом на получение заказа в отрасли называют керченский «Залив». Эксперты говорят, что такое решение будет логичным как с точки зрения рациональной загрузки Балтзавода, так и для обеспечения заказом верфей Крыма.

Подведомственный «Росатому» ФГУП «Атомфлот» может в августе объявить открытый конкурс на строительство плавучего дока под атомные ледоколы ЛК-60, сообщили “Ъ” источники в отрасли и госкорпорации. По словам одного из них, срок сдачи дока должен быть увязан с окончанием строительства ледоколов. Для первого и второго серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» это 2021 и 2022 годы.

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Док включен в программу «Росатома» по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива — общая стоимость программы в конце 2018 года оценивалась в 136 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 декабря 2018 года). Из этой суммы 45 млрд руб. должно выделить государство на строительство ледоколов, а остальные средства вложит «Росатом». Источники “Ъ” говорили, что из 36 млрд руб., которые останутся после строительства двух ЛК-60 (третий и четвертый серийные), на док пойдет порядка 8,5 млрд руб.

«Атомфлот» уже не первый год ведет переговоры с верфями по строительству дока (см. “Ъ” от 29 сентября 2017 года). Сейчас атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе «Атомфлота» в Мурманске, а также в арендуемом доке в центре города, но они слишком малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.

Рассматривались разные варианты, в том числе строить док сразу с учетом будущего сверхмощного ледокола «Лидер» (на 120 МВт). Но в итоге, по словам источников “Ъ”, решено строить док именно под ЛК-60. Учитывая, что каждый из пяти ЛК-60 нужно будет доковать раз в 2,5 года, и наличие еще ледокола «50 лет Победы», стапельное расписание нового дока будет полностью загружено, говорит собеседник “Ъ”. В дальнейшем может быть рассмотрено строительство сухого дока большего размера под «Лидер» или использование модернизированного дока на 35-м судоремонтном заводе (см. “Ъ” от 15 июля).

О строительстве дока переговоры шли с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной «Звездой» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), а также керченским «Заливом» (подконтролен структуре группы «Ак Барс»). Рассматривались и зарубежные верфи в Китае, Хорватии и Турции.

Сейчас основным претендентом на получение заказа в отрасли называют «Залив». На верфи “Ъ” сообщили, что производственный и технический потенциал «Залива» «позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности», на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков, восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям и пр. В ОСК “Ъ” заявили, что пока оценивают свои возможности и решение об участии в конкурсе не принято. На «Звезде» на запрос “Ъ” не ответили.

«Залив» также упоминался в списке возможных претендентов на строительство четвертого и пятого ледоколов ЛК-60, но собеседники “Ъ” в отрасли всегда признавали, что у имеющего опыт по их строительству Балтзавода гораздо больше шансов получить этот заказ (см. “Ъ” от 23 июля). В то же время источники “Ъ” отмечают, что в сложившейся ситуации строительство дока может быть для «Залива» хорошим заказом в условиях падающей загрузки. Один из собеседников “Ъ” полагает, что доставка дока из Крыма в Мурманск не должна составить дополнительной сложности и увеличить затраты: его можно перевезти по частям на судне или с помощью буксира.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что «Залив» выглядит наиболее вероятным исполнителем заказа по строительству дока. «У "Звезды" и Балтзавода (в случае получения заказа на четвертый и пятый ЛК-60) производственная программа будет сформирована, и контракт на строительство дока может негативно сказаться на сроках выполнения более крупных и маржинальных заказов»,— говорит он. Эксперт добавляет, что вопрос загрузки верфей Крыма стоит очень остро, а строительство дока — это идеальный с точки зрения масштабов, технологических требований и санкционных рисков проект.

Анастасия Веденеева; Вадим Никифоров, Симферополь