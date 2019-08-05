«Основа» увидела себе цену

Как выяснил “Ъ”, девелоперская группа «Основа» Александра Ручьева стала совладельцем компании «Цифровые технологии ритейла», которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети «Вкусвилл», «Верный» и «Аскона». В перспективе компания хочет занять половину сегмента. Ритейлеры называют направление перспективным. А вот аналитики более осторожны в прогнозах и считают, что без снижения стоимости цифровых решений внедрение электронных ценников неэффективно.

Группа «Основа» инвестировала в производителя электронных ценников — компанию «Цифровые технологии ритейла» (ЦТР). Из данных Kartoteka.ru следует, что «Основе» принадлежит 74% долей ЦТР. По 9,5% у Александры Ланцовой и ООО «Центрпроект», по 3% у швейцарской Investment Solutions AG и Надежды Макаровой и 1% — у Владимира Полторака.

В самой «Основе» уточнили, что ЦТР создана в рамках одного из направлений деятельности группы, развития высокотехнологичных и цифровых проектов. Президент группы Александр Ручьев не стал раскрывать объем инвестиций в ЦТР, но уточнил, что сейчас компания поставляет ценники в три российские сети: продовольственные «Верный» и «Вкусвилл» и товаров для дома «Аскона». Пока это пробные поставки, но даже на опыте этих ритейлеров ценники оказались эффективны: объем выручки магазинов возрастает минимум на 10%, а фронтальная маржинальность на 20%, утверждает господин Ручьев. Он объясняет рост показателей, в частности, тем, что вместе с ценниками ЦТР предлагает услугу по динамическому ценообразованию, основанную на анализе данных по стоимости и объемам продаж товаров в районе размещения магазина. В дальнейшем ЦТР надеется занять 40–50% от общего объема рынка электронных ценников, заявили в «Основе».

ЦТР оценивает вложения со стороны ритейлеров во внедрение ценников в 190 тыс. руб. в месяц — если это магазин районного масштаба примерно с 3 тыс. наименований. Кроме лизинга ценников эта стоимость включает их обслуживание, программное обеспечение и рекомендации по ценообразованию.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет среди крупнейших заказчиков электронных ценников продовольственные сети «Верный», «Карусель», «Магнит» и Metro Cash & Carry, а среди непродовольственных ритейлеров — «М.Видео». В последнем рассказали, что в одном магазине за неделю надо поменять в среднем до 2 тыс. ценников, на что уходит около 30 рабочих часов. Кроме того что ценники экономят время, они позволяют анализировать передвижения посетителей внутри магазина и по-новому организовать продажи. В X5 Retail Group сообщили, что кроме «Карусели» электронные ценники используются в некоторых супермаркетах «Перекресток» в Москве, Санкт-Петербурге и Старом Осколе. В пилотном проекте задействовано более 65 тыс. ценников. В Х5 планируют и дальше развивать проект.

Использование электронных решений стало возможным с 2016 года, когда правительство разрешило убрать с ценников печати, подписи ответственного лица и дату оформления, напоминает Михаил Бурмистров. Фактически это позволило магазинам оформлять ценники на любом носителе: бумаге, электронных и световых табло, грифельных досках. Но у электронных ценников есть и недостатки, главным из которых господин Бурмистров называет высокую стоимость. В открытие одного FMCG-магазина в формате дискаунтера надо вложить 11–13 млн руб., расходы на оснащение электронными ценниками 3–4,5 тыс. SKU (единиц товара) составят еще не менее 3 млн руб., что увеличит срок окупаемости на 15%. Анализ пилотных проектов показал, что срок окупаемости электронных ценников превышает первоначально запланированные 24 месяца, а ритейлеры, сделавшие ставку на электронные ценники в 2012–2013 годах, вновь вернулись к использованию бумажных аналогов. Так что дальнейший рост рынка электронных ценников возможен при условии снижения цен на них минимум на 30–40%, заключает господин Бурмистров.

Елизавета Макарова