Торгцентры пригрели покупателей

Плохая погода сыграла на руку московским торговым центрам: посещаемость многих объектов выросла из-за отсутствия конкуренции со стороны парков и летних веранд ресторанов. Но привлечь дополнительный трафик удалось в основном крупным объектам, а районные торгцентры могут столкнуться с падением посещаемости на 10–15%.

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в начале летнего сезона вырос вопреки традиционному падению посещаемости. Такие данные приводят в Watcom. По расчетам аналитиков, 20–26 мая показатель увеличился на 1,8% неделя к неделе, по итогам 27 мая—2 июня рост ускорился до 2,3%. В среднем за период 13 мая—28 июля 2019 года Shopping Index вырос на 0,1% относительно предыдущих недель, следует из данных Watcom. Традиционно, по словам аналитиков, в эти даты показатель снижается на 3,7%. В 2018 году падение оказалось еще более заметным и достигало 4,7%. В Watcom объясняют динамику эффектом от проведения в Москве чемпионата мира по футболу: потенциальные посетители торговых центров предпочитали проводить время на улицах.

Текущую смену тренда аналитики объясняют относительно прохладной погодой, установившейся в Москве этим летом. Аналогичный тренд они уже отмечали летом 2017 года, когда в мае—июне в Москве и нескольких городах России шел снег. Погодные аномалии заставили людей выбирать торгцентры в качестве проведения досуга и сместили традиционные периоды спроса на осеннюю одежду на летний период, указывает президент Watcom Роман Скороходов.

Представитель ТРЦ «Мозаика» Луиза Улановская отмечает, что основным конкурентном торгцентров в летний период традиционно становятся открытые веранды, кафе и парки, но в этом году ситуация оказалась другой. По ее данным, в этом июле средняя посещаемость объекта выросла на 7,82% год к году.

В «Авиапарке» заявили “Ъ”, что трафик в июне и июле оказался выше на 30–35%, чем за те же месяцы прошлого года. Там настаивают, что рост посещаемости связан не только с плохой погодой, но также с открытием магазина IKEA, маркетинговыми акциями и широкой рекламной кампанией в период распродаж. В AFI Development (владеет торгцентром «Афимолл») говорят, что к погодному фактору в этом году добавилось развитие инфраструктуры в «Москва-Сити», где находится объект.

Однако привлечь дополнительных посетителей за счет холодного лета удается не всем торговым объектам. Руководитель департамента брокериджа коммерческой недвижимости RRG Светлана Ярова объясняет, что наращивать поток на 10–15% в плохую погоду способны прежде всего крупные торгцентры с обширной развлекательной зоной. Для небольших районных объектов, по словам эксперта, напротив, характерно снижение потока на те же 10–15%. «Их включают в свое расписание, например, когда идут гулять с детьми или за продуктами на каждый день, но в плохую погоду число таких выходов сокращается, люди предпочитают оставаться дома»,— рассуждает госпожа Ярова.

Shopping Index сокращается с 2016 года на фоне падения реальных доходов населения и покупательной способности. За 15 мая—30 июля 2017 года показатель снизился на 6,7% год к году. В аналогичном периоде прошлого года падение замедлилось до 5,5%. В начале этого лета Shopping Index в годовом выражении вырос на 3%, но пока аналитики Watcom склонны объяснять это увеличение низкой базой летних месяцев прошлого года.

Привлечь к торговым центрам покупательский интерес на падающем рынке девелоперы активно пытаются за счет реконцепции собственных объектов. По данным Knight Frank, сейчас в этой фазе находятся 16 существующих торгцентров против 12 годом ранее. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева говорит, что основной акцент во всех случаях делается на расширении зон общественного питания и развлечений.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев