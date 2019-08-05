Цифровой экономике добавят пиара

Минкомсвязь подготовила изменения в систему управления национальной программой «Цифровая экономика» — в ведомстве недовольны отсутствием собственного проектного офиса и хотят получить больше денег и трудовых ресурсов на организационную работу, а также усилить информационное влияние. Аналитический центр при правительстве (АЦ), исполняющий функции проектного офиса нацпрограммы, свои полномочия формально сохранит — пока речь, по всей видимости, идет о перераспределении финансирования пиара цифровых достижений.

Из пояснительной записки к подготовленным Минкомсвязью поправкам (к принятому в марте этого года постановлению правительства о структуре управления программой) следует, что нововведения должны упростить взаимодействие участников системы и усилить коммуникационную составляющую. Для этого при министерстве предлагается создать дирекцию нацпрограммы, которая станет ее ведомственным проектным офисом. Также министерство предложено наделить дополнительными полномочиями по обеспечению информсопровождения.

Напомним, программа «Цифровая экономика» в силу сложной структуры управления (активную роль в ней играет бизнес) выведена из-под действия правительственного постановления «Об организации проектной деятельности», распространенного на все нацпроекты. В результате Минкомсвязь, ответственная за реализацию нацпрограммы, не имеет ведомственного проектного офиса — его функции распределены между участниками системы управления. В частности, задачами Аналитического центра при правительстве является поддержание информационной системы взаимодействия участников, методологическое и аналитическое сопровождение, а также взаимодействие со СМИ и проведение экспертных дискуссий. Мониторинг же реализации программы осуществляет проектный офис Белого дома.

В ведомстве Константина Носкова считают, что для исполнения задач ему необходимы «дополнительные финансовые и трудовые ресурсы». Для этого предлагается создать дирекцию нацпрограммы как часть ведомственного проектного офиса Минкомсвязи, а часть полномочий передать подведомственному Центру экспертизы и координации информатизации. Функции и полномочия этой структуры в документе не определены — вероятно, их предполагается установить ведомственным актом.

Кроме того, министерство хочет получить дополнительные полномочия «для обеспечения наиболее полного и эффективного информирования целевых аудиторий о ходе реализации программы». Как минимум речь идет о передаче от АЦ в Минкомсвязь функции распоряжения деньгами на пиар нацпрограммы, пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. В то же время уточненные полномочия АЦ дополнены пунктами о проведении «исследования общественного мнения и отношения целевых групп к вопросам реализации программы» на основе анализа публикаций в интернете, а также развитие информпортала, аккаунтов в соцсетях и видеохостингах. По-видимому, активное информирование населения о цифровых нововведениях (особенно в части госуправления) становится новым приоритетом Белого дома: на необходимость проведения разъяснительной работы с населением при выдаче электронных паспортов указывал премьер-министр Дмитрий Медведев (см. “Ъ” от 18 июля), а прототипы суперсервисов было решено показать пользователям заранее для получения обратной связи.

Отметим, что из новой версии постановления планируется также убрать слово «вехи» — обозначение итогов реализации отдельных особо значимых проектов. Их список был утвержден наблюдательным советом АНО «Цифровая экономика» (куда входят в том числе вице-премьер Максим Акимов, советник президента Андрей Белоусов и Константин Носков) в сентябре 2018 года. Тогда речь шла о том, что по этим направлениям бизнесу будет обеспечен максимальный режим содействия — предполагалось, что «вехи» могут оформляться как поручения президента и правительства и контролироваться в ручном режиме. В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» “Ъ” не смогли оперативно прокомментировать этот вопрос, сообщив, что «изучают документ».

Надежда Краснушкина