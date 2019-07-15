Органам власти спроектируют архитектора

Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать. Предполагается, что это повысит устойчивость IT-инфраструктуры и снизит сроки оказания госуслуг. Необходимость такой унификации назрела давно, признают эксперты, но есть риски того, что новые критерии сформируют в пользу конкретных участников рынка.

Минкомсвязь подготовила проект концепции создания и функционирования единой технологической архитектуры информационных систем органов исполнительной власти (ЕТА ИС ОИВ). В документе (есть у “Ъ”) говорится, что это поможет обеспечить цифровой суверенитет страны, повысит устойчивость IT-инфраструктуры исполнительной власти и приведет к сокращению сроков оказания госуслуг. 12 июля состоялось заседание профильной межведомственной рабочей группы, на котором планировалось обсудить вопрос о единой IT-архитектуре, однако, по словам одного из собеседников “Ъ”, пункт пока снят с повестки. В Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» комментарий не предоставили.

В сферу создания ЕТА ИС ОИВ должны войти IT-архитектуры государственных информационных систем (ГИС), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и местного самоуправления.

Документ предполагает, что до 1 октября правительство определит два центра компетенций проекта, один из которых займется информационной безопасностью, а также подготовит предложения по порядку финансирования работ. Основным источником финансирования ЕТА ИС ОИВ должны стать средства федерального бюджета, выделяемые в рамках программы «Цифровая экономика». До 1 декабря планируется назначить главного государственного IT-архитектора, а также главных IT-архитекторов в субъектах и федеральных органах власти.

IT-архитектура — широкое понятие, включающее набор общих подходов к построению систем, отмечает заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко. В документе предлагается поручить выработку этих подходов центрам компетенции, а вырабатываемые ими архитектурные требования станут обязательными для разработчиков ГИС. Сейчас же ведомства разрабатывают информационные системы на свое усмотрение, что нерационально, с точки зрения государства, и не обеспечивает должного уровня качества и безопасности, указывает господин Панченко. С другой стороны, если перегнуть палку, эффект окажется противоположным, считает он: слишком жесткие ограничения будут приводить к подавлению конкуренции и снижению качества. Чрезмерный уровень единообразия вреден и для информационной безопасности, «поэтому очень важно, кто и как будет реализовывать то, что написано в документе».

Максим Акимов, вице-премьер РФ, 6 декабря 2018 года Информационные системы архитектурно и функционально не гармонизированы и часто дублируют друг друга. Одна из наших задач — избавиться от этого зоопарка информационных систем

Необходимость унифицировать подходы, по которым проектируются государственные информационные системы, назрела давно, согласен директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын. Если в результате удастся обеспечить разработку единых стандартов и архитектурный надзор над ключевыми информационными системами России, это позволит активнее развиваться всей отрасли за счет появления единых критериев, уверен он. «Риски тоже имеются, особенно в случае формирования этих критериев в пользу конкретных участников рынка»,— добавляет господин Мылицын.

Сейчас созданием государственных информационных систем в России занимается целый ряд компаний, включая, например, «Ростелеком», который контролирует значительную часть этого сегмента, рассказывает один из собеседников “Ъ” на IT-рынке. Эта отрасль нередко страдает от неверных решений, указывает он, напоминая о сбое в работе систем Росреестра (“Ъ” сообщал о нем 3 сентября 2018 года), в результате которого в стране почти две недели не было доступа к сведениям о регистрации объектов недвижимости.

Кристина Жукова