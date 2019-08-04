Рядом с «Галактикой»

ООО «ЛСС Варшавская», принадлежащее кипрскому офшору, получило разрешение на строительство жилых домов общей площадью 100 тыс. кв. м в Адмиралтейском районе Петербурга за Варшавским вокзалом. Будущий жилой комплекс расположится по соседству с участком, на котором группа «Эталон» возводит жилой квартал «Галактика». Эксперты считают, что здесь может быть построен комплекс комфорт-класса, стоимость квадратного метра в котором составит около 115 тыс. рублей. По их мнению, чтобы нивелировать близость к серому поясу и наличие многолетней квартальной застройки, будущему дому необходима клубная концепция, которая выделит его среди других реализуемых проектов в данной локации.

Согласно разрешениям на строительство, выданным ООО «ЛСС Варшавская» Службой государственного строительного надзора и экспертизы, компания возведет в муниципальном округе Измайловское, на участках 23 и 25 по улице Красуцкого, многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Так, на участке 23 до 31 октября 2024 г планируется построить жилой дом высотностью 11–13 этажей на 452 квартиры, общая площадь которого составит более 55,5 тыс. кв. м, а жилая — более 30 тыс. кв. м. На участке 25, в свою очередь, до 31 декабря 2024 года планируется построить жилой дом аналогичной этажности на 330 квартир, общей площадью более 45 тыс. кв. м и жилой площадью около 24 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты Санкт-Петербурга, кадастровая стоимость первого участка (площадью 7,9 тыс. кв. м) составляет 175,5 млн рублей, второго (площадью 8,2 тыс. кв. м) — 209,8 млн рублей.

По информации сайта kartoteka.ru, ООО «ЛСС Варшавская» на 100% принадлежит кипрской компании «ЛСС Варшавская Лимитед» (LSS Varshavskaya ltd) с уставным капиталом 20 млн рублей, бенефициары которой не раскрываются. Генеральным директором ООО «ЛСС Варшавская» является Валентин Чимпоакэ, который, по данным kartoteka.ru, также руководит ООО «Росрегионпроект Девелопмент», на 80% принадлежащим компании «Росрегионпроект Лимитед» (Rosregionprojekt Ltd) и на 20% — компании «Лонгсаунд инвестментс лимитед» (Longsound Investments Limited), зарегистрированным на Кипре.

На соседнем земельном участке группа «Эталон» возводит жилой квартал «Галактика». В ответ на запрос “Ъ” в компании заявили, что не имеют отношения к участку, на застройку которого получило разрешение ООО «ЛСС Варшавская». «Данный земельный участок не принадлежит Группе»,— добавили в пресс-службе застройщика.

По мнению Елизаветы Конвей, директора департамента жилой недвижимости Colliers International, выбор застройщиком клубной концепции будущего проекта с присущими ей качественными характеристиками сможет выделить его среди других возводимых жилых домов в данной локации. «Это нивелирует как близость к серому поясу, так и наличие многолетней квартальной застройки. Здесь можно возвести жилой дом комфорт-класса, квадратный метр в котором будет стоить около 115 тыс. рублей»,— резюмирует эксперт.

Мария Кузнецова