Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году — 19 мин. 10 сек.

«Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди»,— приводит слова господина Бувальцева «РИА Новости».

Соревнования проходят в рамках пятых Армейских международных игр («АрМИ-2019»), состязания которых пройдут с 3 по 17 августа. В этом году в «АрМИ-2019» приняли участие более 5 тыс. военных из 36 стран. Торжественная церемония открытия «АрМИ-2019» состоялась в 3 августа в Подмосковье. В первом заезде соперниками российской команды были сборные Армении, Киргизии и Ирана.