Главные новости к утру 4 августа

В результате стрельбы в торговом центре американского города Эль-Пасо в штате Техас погибли не менее 20 человек. Подозреваемый стрелок задержан. Дональд Трамп назвал стрельбу «проявлением трусости». Подробнее о трагедии.

Незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допросили в СКР. Теперь она проходит свидетелем по двум уголовным делам — «о воспрепятствовании работе избиркомов» и «о массовых беспорядках». О прошедшей в эту субботу в Москве акции.

В Катаре возобновились переговоры между движением «Талибан» (запрещено в России) и делегацией США. Одна из основных тем встречи — вывод американских войск из Афганистана. Об итогах прошлых переговоров в Дохе.

«Роскосмос» отложил на два года запуск второго метеоспутника «Арктика-М». Ранее был на год отложен пуск первого спутника «Арктика-М».

Футбольный клуб «Зенит» проведет расследование столкновения болельщиков и ОМОНа во время матча с «Краснодаром» на территории «Газпром Арена». Матч 4-ого тура РПЛ закончился ничьей (1:1). Об итогах матча.

Совет по правам человека при президенте России учтет события несанкционированной акции в Москве при подготовке ежегодного доклада Путину. Ранее в СПЧ сообщили, что Совет предложит внести изменения в закон о митингах и демонстрациях. Глава СПЧ о росте протестной активности.