СПЧ учтет события несанкционированной акции в Москве при подготовке доклада Путину

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России учтет события прошедшей в Москве очередной несанкционированной акции за честные выборы при подготовке ежегодного доклада Владимиру Путину. Об этом сообщил «РИА Новости» глава СПЧ Михаил Федотов.

«События (на несанкционированной акции в Москве.— “Ъ”) будут учтены при подготовке ежегодного доклада президенту по теме свободы собраний»,— сказал господин Федотов агентству.

Ранее Михаил Федотов заявлял о необоснованных задержаниях на акции 27 июля в центре Москвы. Тогда, по оценкам правового портала «ОВД-Инфо», было задержано более 1300 человек. В своем традиционном докладе главе государству СПЧ также планирует предложить внести изменения в закон о митингах и демонстрациях.

Сегодня, 3 августа, прошла несанкционированная акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человека.

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