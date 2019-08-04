«Роскосмос» отложил на два года запуск второго метеоспутника «Арктика-М»

«Роскосмос» перенес с 2021 на 2023 год запуск второго российского метеорологического спутника «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом, сообщило «РИА Новости». Ранее «Роскосмос» также отложил на год пуск первого метеоспутника «Арктика-М».

Первый спутник «Арктика-М» должен был быть осуществлен с космодрома Байконур уже в этом году. В феврале 2019 года «Роскосмос» объявил о переносе запуска на июль 2020 года.

Планировалось, что первые российские метеоспутники будут размещены на высокоэллиптической орбите для сбора метеорологической и гидрологической информацию о состоянии труднодоступных полярных областей Земли.

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Напомним, многофункциональная космическая система «Арктика» была разработана в «Роскосмосе» и представлена правительству еще в начале 2008 года. Стоимость проекта оценивалась в 30 млрд руб. По ранее заявленным параметрам предполагался запуск пяти космических аппаратов — двух спутников «Арктика-М», радиолокационного спутника «Арктика-Р» для проводки судов и помощи в разведке полезных ископаемых, а также двух спутников связи «Арктика-МС».

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