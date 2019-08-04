Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Как сообщила госпожа Соболь в Twitter, теперь она проходит свидетелем по двум уголовным делам — «о воспрепятствовании работе избиркомов» и «о массовых беспорядках».

«Вышла из СКР. Теперь у меня статус свидетеля сразу по двум уголовным делам»,— написала в Twitter незарегистрированный кандидат. От дачи образцов ДНК Любовь Соболь отказалась.

Несколькими часами ранее Любовь Соболь была задержана и доставлена для допроса в СКР сразу после заседания в Щербинском суде Москвы, где была оштрафована на 300 тыс. руб. Она была признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Сегодня, 3 августа, прошла несанкционированная акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человека.

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