В Дохе возобновились переговоры США и талибов

Переговоры между запрещенным в России движением «Талибан» и представителями США возобновились в Дохе, сообщил пресс-секретарь движения Сухайль Шахин.

«Если соглашение будет окончательно оформлено, оно позволит всем иностранным войскам покинуть Афганистан в течение определенного периода, а также откроет двери для переговоров с афганскими движениями»,— написал в Twitter пресс-секретарь движения. Переговоры могут занять несколько дней.

Предыдущая конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие 17 представителей «Талибана» и более 50 делегатов из Афганистана, каждый из которых формально был в личном качестве — из-за того что талибы отказываются от переговоров с правительством, считая его «марионеточным».

В конце июля Миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) опубликовала доклад о жертвах и пострадавших среди мирных жителей страны в ходе военных действий против исламистских террористических группировок. За первые шесть месяцев 2019 года жертвами боевых действий стали около 4 тыс. афганцев.

Дональд Трамп недавно заявил о том, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю, а само государство «стереть с лица Земли за 10 дней», но не сделает этого из-за «нежелания убивать 10 млн человек».

О перспективах вывода американских войск из Афганистана читайте в материале “Ъ” «Вместе пришли, вместе и уйдут».

Об итогах июльских переговоров в Дохе читайте в материале “Ъ” «Афганское урегулирование требует времени и мест».