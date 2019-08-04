«Зенит» проведет расследование столкновения болельщиков и ОМОНа во время матча с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Зенит» совместно с правоохранительными органами проведет расследование столкновения сотрудников ОМОНа с болельщиками на территории стадиона «Газпром Арена» в перерыве субботнего матча.

«Футбольный клуб "Зенит" сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя»,— говорится в официальном сообщении клуба. Причины столкновения выясняются.

Поводом к расследованию стали появившиеся в соцсетях видео стычки сотрудников ОМОНа и болельщиков, произошедшей в перерыве матча 4-ого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар». Матч закончился ничьей (1:1).

Ранее другой футбольный стадион «Ростов-Арена» был условно дисквалифицирован на два матча из-за столкновениям между сотрудниками ОМОНа и болельщиками, произошедшего 21 июля в его подтрибунном помещении после матча «Спартак» — «Ростов». В результате инцидента были задержаны восемь человек, а один обратился за медицинской помощью. «Спартак» обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов, а Российский футбольный союз принял решение изменить регламент обеспечения безопасности на стадионах.

Подробнее о последствиях инцидента читайте в материале “Ъ” «“Ростов” может остаться без стадиона».