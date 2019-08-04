Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо штата Техас погибли люди, подозреваемый стрелок задержан, заявил журналистам представитель полиции города. Ранее в американских СМИ появлялась информация о 19 погибших и 40 раненых. Губернатор штата Грег Эбботт подтвердил гибель 20 человек.

«Мы можем подтвердить информацию о многочисленных жертвах, но не можем говорить об их точном числе»,— сказал представитель полиции на брифинге. Также в полиции рекомендовали жителям города избегать района оцепления.

Власти города призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших при стрельбе.

Multiple deaths reported after mass shooting at shopping centre in #ElPaso pic.twitter.com/rSCFJ1rZSv — Ruptly (@Ruptly) 3 августа 2019 г.

Как сообщил американский телеканал СNN со ссылкой на источники, по подозрению в стрельбе полиция задержала 21-летнего жителя Техаса Патрика Крузиуса. Позже в соцсетях появилась фотография подозреваемого, попавшего на камеры видеонаблюдения торгового центра. На фотографии видно, как стрелок заходит в здание центра в шумоизоляционных наушниках и держит наготове автомат. New York Post пишет, что молодой человек был вооружен автоматом типа АК-47.

Первые сообщения о стрельбе в торговом центре поступили в полицию около 10 утра по местному времени (18:00 по московскому). Район торгового центра и близлежащих улиц был оцеплен. К месту происшествия были стянуты местные силы полиции и ФБР.