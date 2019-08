Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо штата Техас погибли люди, подозреваемый стрелок задержан, заявил журналистам представитель полиции города. Ранее в американских СМИ появлялась информация о 19 погибших и 40 раненых. Губернатор штата Грег Эбботт подтвердил гибель 20 человек.

«Мы можем подтвердить информацию о многочисленных жертвах, но не можем говорить об их точном числе»,— сказал представитель полиции на брифинге. Также в полиции рекомендовали жителям города избегать района оцепления.

Власти города призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших при стрельбе.

Multiple deaths reported after mass shooting at shopping centre in #ElPaso pic.twitter.com/rSCFJ1rZSv