Свидетель по делу Никиты Белых попал в реестр следствия

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело, фигурантом которого стал кировский бизнесмен Руслан Цуканов. В свое время он выступал одним из основных свидетелей обвинения по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Ранее господину Цуканову и двум его предполагаемым сообщникам было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с имуществом бумажной фабрики, а теперь они проходят по делу сотрудников управления Росреестра по Кировской области, которые, по версии СКР, незаконно оформили на коммерсантов недвижимость.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений) возбуждено следственным управлением СКР по Кировской области. Оно же ведет и расследование особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с имуществом бумажной фабрики «Эликон». В этом деле речь сначала шла об афере по приобретению зданий цеха печати и макулатурного цеха стоимостью как минимум 9 млн руб., в которой, по версии следствия, участвовал гендиректор АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) Руслан Цуканов. Он в свое время выступал в качестве свидетеля обвинения на процессе в Пресненском суде Москвы по делу бывшего кировского губернатора Никиты Белых. Напомним, в прошлом году экс-чиновник за получение взяток почти на €250 тыс. от лесопромышленника Юрия Судгаймера, действовавшего в интересах НЛК и других предприятий, получил восемь лет колонии.

Помимо господина Цуканова фигурантами дела о мошенничестве являются юрист комбината Илья Огородников и конкурсный управляющий ООО «Имущественный комплекс Косинской бумажной фабрики» (ИК КБФ) Сергей Мартынов. Задержали всех троих в январе текущего года в Москве, где Басманный райсуд и отправил их в СИЗО. Затем обвиняемых этапировали в Киров, где велось расследование. В марте следствие обратилось в Первомайский райсуд Кирова с ходатайством о продлении всем троим меры пресечения в виде ареста, но оно удовлетворено не было. Местный суд, в отличие от Басманного, не усмотрел в деле бизнесменов уголовной составляющей, решив, что имели место гражданские правовые отношения. Защита обвиняемых настаивает на том, что прежнее руководство компании ИК КБФ неправомерно выводило активы из собственности предприятия, а конкурсный управляющий Сергей Мартынов, напротив, через суды возвращал их в общую конкурсную массу.

Тем временем следствие исследовало все обстоятельства приобретения спорного имущества. В частности, было установлено, что в октябре 2018 года конкурсный управляющий ИК КБФ Мартынов обратился в МФЦ с заявлением о регистрации на ООО права собственности на здание участка по переработке макулатуры, расположенное в поселке Мурыгино Юрьянского района Кировской области. Однако среди необходимых документов не оказалось договора купли-продажи объекта между ИК КБФ и ОАО «Эликон». В связи с этим сотрудники управления Росреестра по Кировской области приостановили регистрацию. Вскоре, как установили следователи, господин Мартынов принес в МФЦ копию договора купли-продажи здания. «Сотрудники управления Росреестра по Кировской области в нарушение положений закона о регистрации недвижимости, в том числе при отсутствии оригиналов договоров купли-продажи, неправомерно зарегистрировали право собственности ООО "ИК КБФ" на здание…, о чем внесли в Единый государственный реестр недвижимости недостоверные сведения»,— посчитали в СКР.

Позже следователи выяснили, что таким же образом на основании копий документов в собственность ИК КБФ незаконно перешли здание цеха печати, железобетонная плотина, сооружения подъездного пути и столовая в поселке Мурыгино общей стоимостью более 60 млн руб.

В минувший четверг в рамках расследования уголовного дела в отношении пока не установленных сотрудников в управлении Росреестра по Кировской области, включая кабинеты руководства, сотрудники МВД и УФСБ России по Кировской области провели обыски. Как говорят в СКР, в ближайшее время ими будет установлен «круг лиц, причастных к совершению преступления».

Олег Рубникович