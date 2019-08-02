Тарифы на вывоз ТКО в Кировской области снизят почти на 16%

ФАС РФ признала Региональную службу по тарифам Кировской области (РСТ) нарушившей федеральный закон «Об отходах производства и потребления». В соответствии с предписанием антимонопольного органа, в Кировской области с 1 сентября 2019 года тарифы на вывоз ТКО должны будут сократиться почти на 16% – с 800,57 руб. до 674,33 руб. за кубометр.

По итогам внеплановой выездной проверки, которую ФАС РФ провела в начале 2019 года, РСТ было предписано исключить из состава годовой расчетной необходимой валовой выручки АО «Куприт» (региональный оператор по обращению с ТКО) часть расходов на транспортирование и захоронение ТКО. В части транспортирования предписано исключить из годовой расчетной валовой выручки регионального оператора 269,1 млн рублей. По мнению ФАС, такое решение должно быть принято, поскольку транспортировка ТКО осуществляется подрядным способом. У подрядных организаций должен быть в наличии весь парк техники, необходимый для данного вида деятельности. Соответственно, ФАС РФ исключила из расчета приобретение техники в лизинг, оставив в расчете только амортизацию.

ФАС РФ также сочла экономически невыгодным приобретение больших мусоровозов MAN. По мнению антимонопольного органа, расчет должен быть произведен исходя из приобретения исключительно мусоровозов на базе автомобилей «КамАЗ».

Также в ФАС считают, что в настоящее время законодательно не урегулирован правовой статус объектов мусороперегрузки. На основании этого из расчета решили исключить расходы на создание и содержание мусороперегрузочных станций.

Андрей Репин