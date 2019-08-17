Как США вели торговую войну с Японией

«Наша экономика переживает свой собственный Перл-Харбор, пока редакционные статьи крупнейших газет продолжают рассуждать об абстрактных принципах свободной торговли, которые не соблюдает никто, кроме нас»,— писал в 1981 году в The New York Times лидер американского морского профсоюза Шеннон Уолл. Все 1980-е годы в США нарастали требования начать борьбу против дешевых и качественных японских товаров, особенно продукции высоких технологий.

Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны. Желая сделать Японию процветающей страной и тем самым обнулить шансы прихода там к власти коммунистов, США довели ситуацию до торгового дисбаланса: доля Японии в общем американском дефиците торговли держалась первую половину 1980-х годов в районе 42%. «Когда правительство позволяет нелегально копировать наши продукты, оно ворует наше будущее,— заявил в сентябре 1985 года президент Рональд Рейган.— Это не имеет никакого отношения к свободной торговле».

В 1987 году США обложили японских производителей чипов 100-процентным налогом, обвинив их в картельном сговоре. Это фактически закрыло им дорогу на американский рынок. Позже последовали ограничения на другие японские промышленные товары. Незадолго до того США, Франция, ФРГ, Япония и Великобритания подписали соглашение «Плаза», по которому американский доллар был девальвирован относительно японской иены. Сочетание роста курса валюты, американских пошлин и последовавшего за этим кризиса на рынке недвижимости практически обнулили рост ВВП Японии и стали причинами так называемых потерянных десятилетий, периода до конца 2000-х годов, когда экономика страны не развивалась, достигнув до того, впрочем, впечатляющих величин.

Главным «ястребом» и нынешней китайской, и тогдашней японской «торговой войны» стал один и тот же человек — Роберт Лайтхайзер (на фото), который был первым заместителем торгового представителя США в кабинете Рональда Рейгана в 1983–1985 годах и стал торговым представителем США в правительстве Дональда Трампа более чем через 30 лет, в 2017 году. Сам Дональд Трамп в 1989 году, выступая на шоу The Morton Downey Jr Show, говорил: «Японцы систематически сосут кровь из США, и за это мы должны вытрясти из них душу».