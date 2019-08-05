Фильм длиною в жизнь

Клод Лелуш родился в 1937 году в Париже. Дебютировал в качестве оператора короткометражных фильмов. В 1956 году Лелуш стал автором репортажа об СССР «Когда поднимается занавес», снятого им скрытой камерой. В 1966 году снял фильм «Мужчина и женщина», принесший ему всемирную славу. В последующие годы работал как независимый кинорежиссер, снимая коммерческие фильмы силами собственной кинокомпании Les Films 13. Особым успехом у зрителей пользовались авантюрная комедия «Приключение — это приключение» (1972), криминальная комедия «С новым годом!» (1973), детектив «Кошки-мышки» (1975), драма «Второй шанс» (1976). Фильм 1988 года «Баловень судьбы» получил две премии «Сезар» — за главную мужскую роль (Жан-Поль Бельмондо) и за музыку к фильму (Франсис Лей). Снятый по мотивам романа Виктора Гюго фильм «Отверженные» (1995) был удостоен американской премии «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Офицер ордена Почетного легиона, командор ордена Искусств и литературы.