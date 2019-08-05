Углубившийся в бытие

Физик-теоретик Александр Белавин всю жизнь постигает красоту мироздания — через науку и религию

Он родился 28 августа 1942 года в Горьком. В 1970-м окончил аспирантуру МИФИ, защитив диссертацию на тему «Некоторые вопросы теории слабых взаимодействий элементарных частиц». С 1976 года работает в Институте теоретической физики им. Ландау, где с 2004-го заведует сектором квантовой теории поля. При этом в конце 80-х годов Александр Белавин входил в близкий круг отца Александра Меня, помогал с изданием его работ.

Сегодня Александр Абрамович — профессор МФТИ и Независимого московского университета. Он специалист в области квантовой теории поля и теории релятивистских квантовых струн. Его работы в этом направлении являются классическими. Открыл инстантоны (особый вид колебаний вакуума) в калибровочной и киральной квантовой теории поля, приведшие к объяснению проблемы массивности мезона (составные элементарные частицы) и решению проблемы конфайнмента цвета в теории Зайберга — Виттена. Создал двумерную конформную теорию поля, послужившую основой теории струн. Исследовал аналитические свойства амплитуд рассеяния в теории струн, открыл свойства голоморфности (теорема Белавина — Книжника).

Лауреат многих престижных премий, в том числе премии им. Померанчука по теоретической физике и Lars Onsager Prize — ежегодной премии Американского физического общества.