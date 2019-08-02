Пропавшие в Карелии туристы из Петербурга найдены, никто не пострадал

Туристы из Петербурга, осуществлявшие 60-километровый переход на байдарках по Белому морю в Карелии и переставшие выходить на связь несколько дней назад, найдены живыми. Никто из них не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Путешественников удалось обнаружить с вертолета на острове Кондостров, где они предположительно прятались от шторма. Средств связи на этой территории нет, уточнили в ведомстве спасателей. После обнаружения людей доставили в населенный пункт Сумский Посад, где у них был оставлен личный автотранспорт.

Напомним, группа туристов из Петербурга в составе 10 человек, включая несовершеннолетних, должна была выйти на связь еще 26 июля, однако этого не произошло. На поиски был отправлен вертолет. Причиной того, что поисковая операция началась лишь спустя несколько дней после пропажи людей, стало то, что перед походом туристы не зарегистрировались в МЧС.