На поиски туристов из Петербурга, пропавших в Белом море, направлен вертолет МЧС

Вертолет МИ-8 авиации МЧС отправлен на поиски байдарочников из Петербурга, пропавших в акватории Белого моря на территории Республики Карелия. При этом поиски на воде затруднены из-за высоких волн и сильного ветра в районе острова Кондостров, где предположительно может находиться туристическая группа, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Напомним, группа туристов из Петербурга в составе 10 человек (включая одного несовершеннолетнего) осуществляла переход на пяти байдарках из населенного пункта Сумской посад Беломорского района Карелии на остров Кондостров. Путешественники должны были выйти на связь еще 26 июля, однако этого до сих пор так и не произошло.

В региональном ведомстве спасателей подчеркивают, что группа не зарегистрировалась в МЧС перед походом. Это могло послужить причиной того, что о произошедшем стало известно лишь спустя несколько дней, и поиски пропавших не были организованы оперативно.