Сегодня исполняется 70 лет статс-секретарю — замминистра иностранных дел РФ Григорию Карасину

Его поздравляют госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота и председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев:

— Уважаемый Григорий Борисович, дорогой друг! В день Вашего юбилея как не вспомнить, что Ваш карьерный путь начинался с изучения редкого африканского языка. И совсем не случайно, что тогда в кампусе, вы сделали первые шаги по дороге интеграции, поладив с однокашниками. Сегодня Вы дипломат высшего ранга, отвечающий за выстраивание отношений России с ее историческими соседями. Ваши знания и опыт бесценны, как и Ваше извечное стремление созидать, а не разрушать. Объединять народы, отстаивать позицию России, при этом уважая интересы других стран. Ваш особый талант — умение дружить, быть верным товарищем, всегда оставаться аристократом духа. Желаем Вам новых свершений, здоровья, счастья и неизменной поддержки коллег и родных.

Александр Новак Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 48 лет министру энергетики РФ Александру Новаку

Его поздравляет генеральный директор, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков:

— Уважаемый Александр Валентинович! Во многом именно от Вашей работы зависит развитие топливно-энергетического комплекса страны. А значит, и всей российской экономики, поскольку ТЭК без преувеличения является ее главным элементом. Вы всегда занимаете объективную и взвешенную позицию при принятии ключевых решений для нефтегазовой промышленности. Отдельно хочу отметить, что Вы обладаете одним из наиболее важных качеств для руководителя — умением собрать по-настоящему профессиональную и эффективную команду. В день Вашего рождения хочу пожелать, чтобы, несмотря на плотный график, у Вас оставалось время на себя и родных, встречи с друзьями и любимые увлечения. Здоровья Вам и новых побед!

Константин Цицин Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 59 лет председателю правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константину Цицину

Его поздравляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов:

— Дорогой Константин Георгиевич! Примите мои поздравления по случаю дня Вашего рождения! Много лет знаю Вас как профессионала высочайшего класса, мудрого и ответственного руководителя, доброжелательного и энергичного человека, настоящего патриота нашей страны. От всей души желаю Вам богатырского здоровья, благополучия и успехов в решении таких масштабных государственных задач, как переселение граждан из аварийного жилья и модернизация коммунальной инфраструктуры, которые непосредственно способствуют повышению качества жизни миллионов россиян, в том числе дальневосточников! Пусть Ваши знания, опыт и энергия еще долго служат народу России.

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