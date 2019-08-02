Bloomberg: Россия поставила Венесуэле свыше 1 млн баррелей топлива

Россия продала Венесуэле более 1 млн баррелей топлива в июне и июле, пишет Bloomberg со ссылкой на источники и данные по передвижению судов. Это произошло на фоне санкций со стороны США.

По данным агентства, Каракас получил не меньше 616 тыс. баррелей бензина и 500 тыс. вакуумного газойля, который также используется для производства бензина. Грузы отправляли из черноморского порта Тамань на Мальту. Оттуда их передавали другим судам, которые шли в Венесуэлу.

На доставку топлива до Венесуэлы из Венесуэлы уходит 30 дней, говорится в материале. Чтобы доставить его из США, нужно чуть больше недели.

Напомним, 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента господина Мадуро.

США ввели ограничительные меры против Венесуэлы, в частности, санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA и венесуэльского Центробанка.

О развитии кризиса в Венесуэле — в интервью посла России Владимира Заемского “Ъ”.