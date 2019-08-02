Российские миллиардеры стали богаче на $36,3 с начала года

Совокупное состояние богатейших россиян за семь месяцев 2019 года выросло на $36,324 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего нем представлены 500 человек, из них 22 — россияне.
По версии Bloomberg, в десятку самых богатых россиян вошли:
- Леонид Михельсон, основные активы НОВАТЭК и СИБУР ($25,1 млрд, плюс $5,71 млрд);
- Владимир Потанин, основные активы «Интеррос» и «Норникель» ($22,9 млрд, плюс $3,29 млрд);
- Владимир Лисин, основные активы Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК ($21,1 млрд, плюс $3,27 млрд);
- Алексей Мордашов, основной актив «Северсталь» ($19,6 млрд, плюс $2,11 млрд);
- Вагит Алекперов, основной актив ЛУКОЙЛ ($18,6 млрд, плюс $2,53 млрд);
- Геннадий Тимченко, основной акционер Volga Group ($17,6 млрд, плюс $3,81 млрд);
- Алишер Усманов, основатель USM Holdings ($17 млрд, плюс $2,79 млрд);
- Роман Абрамович, основной владелец Evraz ($15,6 млрд, плюс $1,43 млрд);
- Виктор Вексельберг, основной владелец «Реновы» ($14,1 млрд, плюс $1,03 млрд);
- Михаил Фридман, акционер «Альфа-групп» ($13,6 млрд, плюс $1,03 млрд).