Российские миллиардеры стали богаче на $36,3 с начала года

Совокупное состояние богатейших россиян за семь месяцев 2019 года выросло на $36,324 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего нем представлены 500 человек, из них 22 — россияне.

По версии Bloomberg, в десятку самых богатых россиян вошли: