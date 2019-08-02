Индексы США упали после заявления Трампа о пошлине на китайские товары на $300 млрд

На закрытии биржи основные американские фондовые индексы значительно упали, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении новой пошлины на китайские товары в 10%.

К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 1,05% — до 26583,42 пункта. NASDAQ упал на 0,79%, составив 8111,12 пункта. S&P 500 — на 0,9%, до 2953,56 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к закрытию торгов упали на 7,9% до $53,95 за баррель. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 7% до $60,50 за баррель.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина на китайские товары в 10% из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму в $300 млрд.

Ранее на саммите G20 Вашингтон и Пекин достигли торгового перемирия. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Дональд Трамп при этом заявил, что в случае переизбрания президентом он заключит торговую сделку с Китаем на более жестких условиях.

О перемирии между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».