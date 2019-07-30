Трамп пообещал Китаю более жесткие условия торговой сделки после своего переизбрания

Президент США Дональд Трамп намерен заключить торговую сделку с Китаем на более жестких условиях после 2020 года, если он победит на президентских выборах, а сделка к этому времени еще не будет подписана. О таких планах господин Трамп написал в своем Twitter.

«Однако проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю, соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще»,— заявил президент США.

По его словам, Пекин дожидается, пока в Вашингтоне сменится президент, поэтому в конце переговоров китайская сторона «всегда меняет соглашение в свою пользу», что затягивает обсуждение сделки.

Заявление господина Трампа сделано перед началом второго раунда торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. До этого американский президент ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

На саммите G20 господин Трамп и председатель КНР достигли торгового перемирия между США и Китаем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены.

Подробнее о ситуации в материале “Ъ” «Китай опять зовут к столу».