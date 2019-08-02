Из свежей почты

Денис Татаренко, 4 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 118 420 руб.

Внимание! Цена лечения 199 420 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 31 тыс. руб.

Денис родился в срок, вовремя научился держать голову, переворачиваться, все анализы были хорошие. А в полгода его развитие остановилось, в год ему поставили диагноз ДЦП. Я возила сына в разные больницы. Сейчас Денис ходит, но недолго и неуверенно. Сам не ест, не играет. Речь понимает плохо, просьбы не выполняет, не говорит. Нам очень нужна помощь опытных неврологов. Дениса согласны принять в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Но нам самим с оплатой лечения не справиться, помогите! Лидия Калинина, Республика Коми

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно улучшить мышечный тонус, развить координацию и речь мальчика».

Савелий Кузьминых, 12 лет, синдром Гольденхара, недоразвитие челюстей, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 151 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 19 тыс. руб.

Сразу после рождения сына унесли в реанимацию. Увидела Савелия я лишь на четвертый день: лицо перекошенное, ушек нет, нижняя челюсть недоразвита. Ему поставили диагноз «синдром Гольденхара» — порок развития костей лица и позвоночника. С самого рождения мы боремся за слух сына, Савелий носит слуховые аппараты. Речь невнятная, челюсти развиваются неравномерно, места для зубов не хватает, они растут скученно. Откусывать и жевать Савелию трудно, дыхание нарушено. Московские врачи считают, что нужна операция на челюстях, но сначала нужно привести ортодонтическое лечение. Пожалуйста, помогите его оплатить! Мария Кузьминых, Республика Марий Эл

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Деформацию челюстей можно исправить дистракционным остеогенезом. Но сначала — лечение несъемными аппаратами, нормализация прикуса и положения зубных рядов».

Тася Кубасова, 7 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 143 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 49 тыс. руб.

То, что Тася своими ногами пошла в первый класс,— это чудо. И чудо это сотворили врачи клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Спасибо! Тася родилась с множеством переломов, еще до года мы начали лечение в GMS, оплатил его Русфонд. Дочка прошла несколько курсов терапии, деформированные бедра укрепили штифтами. Последний год мы прожили без переломов и боли. А в декабре случился компрессионный перелом позвонка. Тасю поставили на ноги, но плотность костей снизилась, и сейчас лечение нужно возобновить. Детей у нас трое. Елена Кубасова, Нижегородская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Мы добились хороших результатов, но плотность костей еще низкая. Лечение и реабилитационные занятия нужно продолжить».

Рома Мурах, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 263 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 29 тыс. руб.

Когда Рома родился, врачи услышали у него шумы в сердце. После обследования в кардиодиспансере сыну поставили диагноз «дефект межпредсердной перегородки». На операции врачи тогда не настаивали, сказали, что надо наблюдать. Мы регулярно обследовались, сын чувствовал себя хорошо. Но за этот год он сильно вырос, сейчас его рост 167 см. Такой стремительный скачок плохо отразился на сердце, оно перестало справляться с нагрузкой, дефект увеличился. Его еще можно закрыть окклюдером, без вскрытия грудной клетки. Нас готовы принять в Томском НИИ кардиологии, но операция эта платная. Пожалуйста, помогите нам! Татьяна Сидько, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Размеры дефекта еще позволяют провести операцию с помощью окклюдера. Мальчик будет здоров».

Почта за неделю 26.07.2019–01.08.2019

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