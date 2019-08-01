Минюст США не будет предъявлять обвинения Коми за раскрытие засекреченной информации

Бывшему главе ФБР Джеймсу Коми не будут предъявлены обвинения за раскрытие засекреченной информации в его мемуарах, передает CNN, со ссылкой на собственный источник в Министерстве юстиции США. Минюст посчитал, что доказательств злого умысла в действиях господина Коми при публикации книги нет.

Бывший директор ФБР записывал впечатления от встреч с президентом, а затем дал прочесть свои воспоминания прокурору Дэниелу Ричману, который позднее поделился этой информацией с New York Times. Однако в двух воспоминаниях господина Коми содержалась «конфиденциальная» информация. При этом в своих мемуарах бывший глава ФБР вспоминает, как Трамп просил его помешать расследованию в отношении бывшего советника президента по безопасности Майкла Флинна. О существовании мемуаров стало известно весной 2017 года, после чего господин Коми был уволен с поста директора ФБР.

Кирилл Сарханянц