Shell отчиталась на $1,5 млрд хуже прогнозов

Англо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell отчиталась в четверг о получении прибыли в размере $3,47 млрд по итогам второго квартала. Это на 25% хуже прошлогоднего показателя и сразу на $1,5 млрд ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали увидеть этот показатель в районе $5 млрд. В последний раз компания столь сильно не дотягивала до ожиданий рынка в 2016 году, на фоне резкого падения цен на нефть.

При этом компании удалось нарастить объем добычи — с 3,4 млн до 3,6 млн баррелей эквивалента нефти в день. Однако, как объясняют в Shell, тяжелые макроэкономические условия не позволили добиться компании положительных результатов.

«Мы добились хороших показателей денежного потока, несмотря на волатильность прибыли, в квартале, в котором наблюдались сложные макроэкономические условия в области нефтепереработки и химии, а также снижение цен на газ»,— приводятся в пресс-релизе слова главы компании Бена ван Бердена.

Кирилл Сарханянц