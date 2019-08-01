Суд в Ивановской области отказал в УДО осужденному за наркотики журналисту

Палехский районный суд Ивановской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) журналиста Андрея Евгеньева, осужденного в 2017 году за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, сообщил “Ъ” его отец Анатолий Евгеньев. Осужденный не намерен обжаловать решение суда. По словам Анатолия Евгеньева, его 28-летний сын должен выйти на свободу 12 октября.

Уроженец Иваново Андрей Евгеньев, работавший редактором соцсетей на телеканале «Звезда», был задержан в Москве в октябре 2016 года по подозрению в связи с наркоторговцем. Сам господин Евгеньев утверждал, что наркотики ему подбросили задержавшие его сотрудники полиции. Кроме того, протокол задержания, по версии защиты, был оформлен на несколько часов позже фактического лишения свободы журналиста, а в отделе полиции, по его словам, он был избит.

В ноябре 2017 года Хорошевский районный суд Москвы приговорил Андрея Евгеньева к трем годам колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ). Своей вины подсудимый не признал. Накануне рассмотрения Палехским судом ходатайства Андрея Евгеньева об УДО главные редакторы и журналисты ивановских СМИ обратились к руководству регионального УФСИН с просьбой поддержать ходатайство осужденного, а к суду — с просьбой оценить все обстоятельства дела и удовлетворить прошение коллеги.

В июне широкий общественный резонанс вызвало уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, возбужденное в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полицейские задержали его в центре Москвы 6 июня и также оформили протокол задержания значительно позже фактического лишения свободы. Впоследствии экспертизы показали непричастность журналиста к преступлению, и 11 июня уголовное дело в отношении него было прекращено. После закрытия дела произошла серия отставок в московской полиции.

Александр Тихонов, Ярославль