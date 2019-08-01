В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских

В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД). Один из полицейских убит, второй ранен. Нападавший был убит.

Неизвестный мужчина напал на прибывших по вызову сотрудников полиции во дворе одного из жилых домов города. Полицейские попытались задержать подозрительного мужчину, но тот оказал сопротивление, смертельно ранив одного из прибывших на место сотрудников. Нападавший был застрелен вторым полицейским, которому также успел нанести ножевые ранения.

Выживший полицейский сейчас находится в стабильном состоянии. «Раненный сотрудник находится в больнице в стабильном состоянии. Более точной информации нет»,— сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.