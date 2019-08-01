Более 40% жителей Северного Кавказа не уверены в завтрашнем дне

Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) «Северный Кавказ» презентовал результаты первого этапа социологических исследований социального самочувствия жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Согласно предварительным данным проведенных опросов, каждый пятый из участников опроса не удовлетворен социально-экономическим положением в регионе и отмечает ухудшение своего положения. Еще почти 42% не уверены в завтрашнем дне. Эксперты МЦОИ отмечают в этой связи особое недовольство по поводу социального расслоения среди жителей республик Северного Кавказа, а также фактор разрыва семейных родовых отношений.

Как отметил основной докладчик Межрегионального центра депутат парламента Кабардино-Балкарии Борис Паштов, высокая степень недовольства жителей своим положением может быть использована для формирования протестных настроений, в том числе в межэтнических конфликтах и в территориальных спорах. Как отметил господин Паштов, в регионе проблемы земельных отношений до сих пор не решены, а лишь заморожены, о чем, в частности, свидетельствуют события, связанные с установлением границ между Чечней и Ингушетией, и конфликт вокруг селения Кенделен, который местное население также связывает с земельным вопросом.

В тоже время 79,2% опрошенных респондентов отметили, что не намерены принимать участие в уличных акциях, притом что 64,1% допускают в своих субъектах возможность возникновения уличных протестов по политическим и экономическим причинам. Всего в опросе участвовали 3500 жителей округа в возрасте от 18 до 64 лет.

Александра Ларинцева, Пятигорск