Штраф-два и готово

Региональный бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков обсудил с предпринимателями и представителями ТСЖ новый проект о штрафах за незаконное размещение НТО. Действующие нормы, устанавливающие штрафы, были отменены краевым судом, но окончательное решение по ним примет Верховный суд. Предприниматели считают внесение нового проекта преждевременным, также они недовольны необоснованными суммами санкций. Господин Маховиков пообещал внести поправки, существенно сокращающие штрафы.



Краевой уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков в формате круглого стола обсудил с представителями мэрии Перми, ТСЖ и бизнес-сообщества проект изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Проект предложен главой Перми и конкретизирует нормы, касающиеся штрафов за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Предложения господина Самойлова исключают из краевого закона об административных правонарушениях ст. 6.7.1 «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для торговой деятельности и оказания услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО. Для граждан штрафы составляют 3–4 тыс. руб., для должностных лиц 15–20 тыс., для юрлиц 250–300 тыс. руб. Максимальный размер штрафа в случае повторного нарушения — до 350 тыс. руб.

Взамен глава Перми предлагает дополнить закон ст. 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Она предусматривает штрафы за размещение НТО на детских и спортивных площадках, на газонах, а также на объектах озеленения общего пользования (за исключением тех, где правилами благоустройства разрешено размещение некапитальных строений). Размер штрафа для физических лиц предложен в размере 2–3 тыс. руб., для должностных лиц — 10–15 тыс., для юридических — 100–150 тыс. руб.

Штраф за размещение НТО на тротуаре при заужении его до ширины менее 3 м, административный штраф для граждан составит 3–4 тыс. руб., для должностных лиц — 15–30 тыс., для юрлиц — 150–200 тыс. руб. Штраф за размещение НТО на придомовых территориях, либо на земельных участках, на которых размещение таких строений не допус­кается, а также ближе 15 м к фасадам зданий (за исключением случаев, установленных законодательством), для граждан составит 4–5 тыс. руб., для должностных лиц — 20–40 тыс., для юрлиц — 300–350 тыс. руб.

Предыдущие поправки, установившие штрафы за нарушение правил благоустройства при установке НТО, ранее были поддержаны депутатами заксобрания, однако Пермский краевой суд отменил эти нормы. Региональные власти намерены оспорить данное решение в Верховном суде РФ.

По словам замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича, новая инициатива позволит городским властям использовать «конкретный и действенный механизм привлечения нарушителей правил благоустройства к ответственности». Он добавил, что пока проект не внесен в заксобрание и находится на этапе общественного обсуждения.

Анатолий Маховиков заявил, что готов предложить поправки к проекту, снижающие суммы штрафов. «Суммы должны быть существенно снижены, аргументированы и обоснованы. Например, можно назначать штрафы исходя из годового товарооборота или размера арендной платы за земельный участок. Причем в центре Перми на Комсомольском проспекте и в муниципалитетах края эти показатели существенно отличаются. Хотя предполагается, что действие закона и суммы штрафов распространяются на территории всего региона». Также он выступил против назначения штрафов повторно: «Нельзя по десять раз штрафовать за одно и то же нарушение».

Региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Михаил Борисов, напротив, считает, что штрафы за повторные нарушения оправданы. «Если объект после назначения штрафа остается на месте, но меняются его собственники, то за это должна быть предусмотрена ответственность»,— заявил общественник. По его словам, штрафы за незаконное размещение НТО необходимы: «Буквально недавно мы боролись с натыканными друг за другом киосками на Нагорном. И только благодаря изменениям в законодательстве смогли убрать их».

Бывший сопредседатель краевого штаба ОНФ, директор ООО «Управляющая компания „Налоги и право“» Геннадий Сандырев удивился, почему законопроект устанавливает разные штрафы за схожие нарушения.

«Согласно законопроекту, административная ответственность за размещение НТО ближе 15 м к фасаду здания в три раза тяжелее, чем за размещение объекта на детской площадке. Надо приводить все в соответствие, либо вообще не делать»,— предложил господин Сандырев.

Также он отметил, что суммы штрафов, предусмотренные проектом, неоправданно высоки.

«Многократные штрафы напоминают о желании пополнить казну, а не устранить нарушения»,— согласилась с господином Сандыревым руководитель общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерина Безгодова. «С тем, что любое нарушение подлежит штрафу, никто не спорит. Но хотелось бы увидеть финансовое обоснование»,— добавила госпожа Безгодова. Кроме того, она отметила, что «устранение остовов НТО и стихийных рынков потребует дополнительных бюджетных средств». В конце своего выступления Екатерина Безгодова предложила вынести проект на референдум.

Депутат заксобрания Александр Григоренко назвал инициативу главы города «переделкой предыдущего закона с небольшими изменениями» и предложил «не спешить с внесением проекта» до решения Верховного суда. «Принимать этот проект до решения Верховного суда преждевременно»,— согласился с ним директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта.

По мнению Анатолия Маховикова, обсуждение прошло успешно. «Мы вовлекли общественность в обсуждение законопроекта. Таким образом, мы повышаем прозрачность власти по отношению к бизнесу, даем возможность диалога»,— заявил бизнес-омбудсмен. Вместе с тем он отметил «большое напряжение со стороны предпринимателей и ТСЖ». «У бизнеса есть вопросы. И по итогам круглого стола мы сформулируем свои предложения по проекту»,— пообещал господин Маховиков.

Представитель ООО «Каскад плюс» (сеть киосков и автоматов по продаже питьевой воды) Юрий Михеев отмечает, что половина точек его компании «находится на землях ТСЖ». «Поэтому обсуждаемый вопрос важен и для нас, и для жителей города. Да, нам выписывают штрафы, приходится убирать объекты. Но, на мой взгляд, лучше сесть за стол переговоров, чем лезть на баррикады. Встреча была полезна, но, думаю, это только начало долгого общественного обсуждения»,— поделился предприниматель.

Константин Кадочников