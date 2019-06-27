Августейший мораторий

Краевой уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков предложил городским властям отказаться от штрафов за незаконное размещение НТО и демонтажа объектов до начала аукционов на размещение киосков в середине августа. Ранее предприниматели настаивали на годовом моратории. При этом в администрации Перми оснований для введения моратория по-прежнему не видят. Эксперты одобряют инициативу господина Маховикова, но сомневаются, что городские и краевые власти поддержат это предложение.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков на заседании общественного совета при бизнес-омбудсмене подвел итоги трехмесячной деятельности рабочей группы по проблемам регулирования рынка нестационарных торговых объектов (НТО). Бизнес-омбудсмен признался, что достигнутый результат «не такой, на какой все надеялись». «Но удалось добиться многого, в частности ослабления некоторых требований к предпринимателям. Это и по арендному платежу (не годовому, а квартальному), и по увеличению сроков установки НТО с месяца до трех»,— поделился уполномоченный.

Кроме того, он рассказал, что рабочая группа предложила администрации Перми приостановить демонтаж НТО и назначение штрафов за незаконное размещение таких объектов до начала торгов по разработанной мэрией схеме. «Я поделился этим решением со всеми главами районов города. Пока это плохо реализовывается: районы неправильно услышали, и в следующий понедельник на комиссии мы снова акцентируем на этом внимание»,— добавил господин Маховиков.

Бизнес-омбудсмен отметил также, что на рабочей группе был поднят вопрос о необходимости предоставления компенсационных мер добросовестным предпринимателям, которые осуществляют деятельность в нестационарных торговых объектах, размещенных на частных территориях. Предложение о разработке соответствующего нормативного правового акта уже направлено в адрес правительства Пермского края.

По информации администрации Перми, первые аукционы в электронной форме на право заключения договора на размещение НТО запланированы на 15 августа. Аукционы предполагается провести по 210 лотам, включающим места в Мотовилихинском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми.

Ранее на введении годового моратория на снос НТО, находящихся на частной территории, и штрафы за незаконное размещение таких объектов настаивали представители предпринимательского сообщества и ТСЖ в составе рабочей группы при уполномоченном. В начале июня представители общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов (НТО)» заявили о том, что власти затягивают принятие решения по мораторию, и вышли из состава рабочей группы.

В мэрии считают, что оснований для введения моратория по-прежнему нет. «Администрация города продолжит работу по исполнению правил благоустройства, в том числе добиваясь демонтажа НТО в судебном порядке»,— сообщили в департаменте экономики и промышленной политики.

Вместе с тем представители мэрии отмечают, что «готовы идти навстречу легальному бизнесу», который согласен размещать НТО в соответствии с предлагаемой схемой. «В рамках уже достигнутых договоренностей с предпринимателями в типовой договор на право размещения НТО вносятся изменения. Так, срок на установку НТО по итогам торгов увеличится до трех месяцев, чтобы предприниматели имели возможность изготовить объект по новой типовой форме. Также уменьшается штраф за нарушение отдельных пунктов условий договора с 50% годовой платы до 25%. Кроме того, пре­дусматривается возможность внесения платы за первый год размещения нестационарного торгового объекта в течение года с даты заключения договора»,— пояснили в администрации.

Напомним, в прошлом году Пермская дума поддержала изменения в городские правила благоустройства. Новые нормы ужесточили регулирование размещения НТО на частных территориях. Был установлен запрет на размещение таких объектов на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Параллельно краевой парламент поддержал увеличение штрафов за незаконное размещение НТО.

Недовольные нововведениями предприниматели и представители ТСЖ пытались оспорить новые нормы в судебном порядке и даже одержали победу в краевом суде. Однако затем Верховный суд РФ отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей внесенные изменения в правила благоустройства недействительными. В июне этого года краевой суд отменил штрафы за незаконное размещение НТО. Заксобрание намерено обжаловать это решение в Верховном суде.

Губернатор Максим Решетников неоднократно заявлял, что краевые власти не собираются отказываться от регулирования рынка НТО. Господин Решетников говорил, что все преобразования, касающиеся размещения НТО, планируется завершить до конца года. Как утверждал губернатор, за это время «нужно провести новые аукционы на размещение и убрать нестационарку там, где ее быть не должно».

Депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко считает, что предложение Анатолия Маховикова «сможет смягчить последствия реформы НТО, если будет принято городскими властями и согласовано с краевым руководством». «Но у меня есть сомнения, что эти предложения будут приняты. Более того, я не исключаю ужесточения политики в области НТО с учетом принятого судом решения об отмене штрафов»,— добавил депутат.

Председатель общественной организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова отметила, что «предприниматели будут приветствовать любую возможность договориться и действовать цивилизованно». При этом она воздержалась от комментариев по предложениям Анатолия Маховикова. «Сначала нужно внимательно изучить эти документы»,— подчеркнула госпожа Безгодова.

Николай Воронов, Константин Кадочников