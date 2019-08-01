Состав Конституционного комитета по Сирии может быть объявлен в сентябре

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен может объявить о запуске работы Конституционного комитета в сентябре, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по завершению в Нур-Султане первого дня работы 13-го раунда межсирийских переговоров в «астанинском формате» (Россия, Иран и Турция). По словам господина Лаврентьева, состав сирийского конституционного комитета согласовать пока не удалось.

«Мы знаем, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен достаточно оптимистично смотрит на этот вопрос, и что он готов доработать его в ближайшее время и к сентябрю, мы надеемся, он объявит о завершении работы над ним и созыве первого заседания»,— сказал российский представитель.

«Остается еще небольшой вопрос по составу. Мы еще должны это завтра обговорить со странами-гарантами, чем мы еще можем помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии»,— сказал Александр Лаврентьев.

Напомним, что страны гаранты астанинского процесса согласовали состав Конституционного комитета в составе 150 человек (по 50 от оппозиции, гражданского общества и сирийского правительства) еще в конце прошлого года, однако ООН не устроили шесть имен в списке гражданского общества. В начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен предложить Дамаск, а два — ООН. Ожидалось, что к началу 13-го раунда межсирийских переговоров будет объявлено о завершении работы по формированию Конституционного комитета, однако по данным “Ъ”, споры продолжаются вокруг одного имени, предложенного сирийским правительством.

О предыдущей встрече в Астане читайте в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».

Марианна Беленькая