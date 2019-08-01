Рефтинскую ГРЭС продали с предписанием

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрея Мельниченко, но выдала ряд поведенческих требований к покупателю. Служба сочла, что после покупки актива СГК сможет поднимать энергоцены в европейской части РФ и на Урале, предписав компании экономить на топливе и отчитываться о цене продажи электроэнергии. В СГК считают, что эти ограничения никак не повлияют на выручку нового актива.

ФАС согласовала сделку по продаже крупнейшей в РФ угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) структурам Андрея Мельниченко, сообщила служба 1 августа. Сделка не менее чем на 21 млрд руб. между нынешним владельцем станции «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) и «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию Андрея Мельниченко) была одобрена советом директоров итальянской энергокомпании в июле. Ее закрытие запланировано на конец 2019 года, но компания после этого будет арендовать объект еще в течение 12 месяцев.

Основные генерирующие мощности СГК расположены во второй ценовой зоне (Сибирь), и до сих пор компания не владела генерацией в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал). По оценке ФАС, СГК доминирует в Сибири, занимая более 21% по доле установленной мощности компании (10,9 ГВт) и не менее 22% по выработке (46 млрд кВт•ч).

Но после покупки актива СГК должна будет выполнять ряд поведенческих требований в течение пяти лет, следует из сообщения ФАС.

Согласно выводам службы, после выхода в первую ценовую зону компания будет иметь возможность манипулировать энергоценами на оптовом энергорынке.

В итоге СГК должна будет минимизировать стоимость топлива, используемого на станции (сейчас у Рефтинской ГРЭС только одна ресурсная база — угольное месторождение Богатырь под Экибастузом), а также ежеквартально отчитываться перед службой о размере ценовых заявок, поданных для продажи на рынке на стуки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией).

В СГК “Ъ” заявили, что не ожидают снижения выручки Рефтинской ГРЭС при выполнении этих требований.

Но в компании уточнили, что вопрос перевода станции на альтернативные поставки углей прорабатывается. «Компания будет принимать решение, оптимальное с точки зрения цены и надежности топливообеспечения»,— уточнили в СГК.

По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», с учетом безальтернативности топлива — как угля, так и его марки, заявки станции «по средней и предельной стоимости совпадают, поэтому не должны повлиять на экономику станции».

Михаил Калинин