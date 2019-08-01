Рефтинскую ГРЭС продали с предписанием

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрея Мельниченко, но выдала ряд поведенческих требований к покупателю. Служба сочла, что после покупки актива СГК сможет поднимать энергоцены в европейской части РФ и на Урале, предписав компании экономить на топливе и отчитываться о цене продажи электроэнергии. В СГК считают, что эти ограничения никак не повлияют на выручку нового актива.
ФАС согласовала сделку по продаже крупнейшей в РФ угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт) структурам Андрея Мельниченко, сообщила служба 1 августа. Сделка не менее чем на 21 млрд руб. между нынешним владельцем станции «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) и «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию Андрея Мельниченко) была одобрена советом директоров итальянской энергокомпании в июле. Ее закрытие запланировано на конец 2019 года, но компания после этого будет арендовать объект еще в течение 12 месяцев.
Основные генерирующие мощности СГК расположены во второй ценовой зоне (Сибирь), и до сих пор компания не владела генерацией в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал). По оценке ФАС, СГК доминирует в Сибири, занимая более 21% по доле установленной мощности компании (10,9 ГВт) и не менее 22% по выработке (46 млрд кВт•ч).
Но после покупки актива СГК должна будет выполнять ряд поведенческих требований в течение пяти лет, следует из сообщения ФАС.
В итоге СГК должна будет минимизировать стоимость топлива, используемого на станции (сейчас у Рефтинской ГРЭС только одна ресурсная база — угольное месторождение Богатырь под Экибастузом), а также ежеквартально отчитываться перед службой о размере ценовых заявок, поданных для продажи на рынке на стуки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией).
Но в компании уточнили, что вопрос перевода станции на альтернативные поставки углей прорабатывается. «Компания будет принимать решение, оптимальное с точки зрения цены и надежности топливообеспечения»,— уточнили в СГК.
По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», с учетом безальтернативности топлива — как угля, так и его марки, заявки станции «по средней и предельной стоимости совпадают, поэтому не должны повлиять на экономику станции».
«Энел Россия» раскрыла дополнительные детали сделки по продаже угольной Рефтинской ГРЭС структурам СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость сделки должна составить не менее 21 млрд руб. Выплаты будут вестись несколькими траншами, при этом компания также может дополнительно получать до 600 млн руб. в год в течение пятилетки в зависимости от загрузки станции и стоимости продаваемой электроэнергии. Кроме того, еще год станция может находиться в аренде у продавца, но работу персонала при этом будет оплачивать уже новый владелец.
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