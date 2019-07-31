«Энел Россия» еще заработает на проданном

«Энел Россия» раскрыла дополнительные детали сделки по продаже угольной Рефтинской ГРЭС структурам СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость сделки должна составить не менее 21 млрд руб. Выплаты будут вестись несколькими траншами, при этом компания также может дополнительно получать до 600 млн руб. в год в течение пятилетки в зависимости от загрузки станции и стоимости продаваемой электроэнергии. Кроме того, еще год станция может находиться в аренде у продавца, но работу персонала при этом будет оплачивать уже новый владелец.

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) планирует закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС «Кузбассэнерго» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) до конца года. Компания согласовала сделку с советом директоров 6 июня — тогда сообщалось, что ее стоимость составит не менее 21 млрд руб.

Но как следует из материалов энергокомпании, уже после закрытия сделки компания «Энел Россия» возьмет станцию в аренду еще на 6–12 месяцев — в течение этого времени покупатель должен получить все необходимые разрешения и лицензии.

Все это время «Кузбассэнерго» будет возмещать зарплаты сотрудникам Рефтинской ГРЭС, которые формально еще будут числиться в штате «Энел Россия».

До конца года «Энел Россия» получит два транша от «Кузбассэнерго». Первый, в 2 млрд руб., компания выплатит после одобрения сделки со стороны ФАС, второй — в 15 млрд руб.— после оформления прав собственности. Еще 4 млрд руб. «Кузбассэнерго» выплатит в 2020 году после получения операционного контроля.

Также «Энел Россия» может дополнительно получить до 3 млрд руб. в течение пяти последующих лет: максимально по 600 млн руб. в год. Размер этой «бонусной» суммы привязан к выработке ГРЭС и уровню энергоцен, складывающихся на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией) — при превышении бенчмарка (например, если выработка ГРЭС превысит 19 тыс. МВт•ч) 65% от этой дополнительной прибыли уходит к «Энел Россия».

После продажи Рефтинской ГРЭС портфель тепловой генерации «Энел Россия» снизится с 9,4 ГВт до 5,6 ГВт, в контуре компании останутся три ГРЭС — Конаковская, Среднеуральская и Невинномысская. Компания также построит в РФ три ветроэлектростанции — Кольскую ВЭС (201 МВт) в Мурманской области, Азовскую ВЭС (90 МВт) в Ростовской области и ВЭС на 71 МВт в Ставропольском крае.

В «Энел Россия» ожидают, что EBITDA компании после продажи Рефтинской ГРЭС в 2020 году снизится на 5,8 млрд руб. (прогноз компании на 2019 год — 15 млрд руб.), но этот эффект на денежный поток компенсируется снижением CAPEX на 2,5 млрд руб.

Средства от продажи в приоритетном порядке направят на инвестиции и выплаты долга, еще одной опцией может стать выкуп долей миноритарных акционеров, не исключил глава компании Карло Палашано сегодня на встрече с аналитиками. Итальянская Enel владеет 56,4% в «Энел Россия», еще 19,03% у консорциума PFR Partners Fund I Limited, один из его участников — австралийский холдинг Macquarie, как писал “Ъ” 9 апреля, рассматривает возможность продать свой пакет. Также в консорциум входят РФПИ и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners. Еще 8,23% в компании принадлежат Prosperity Capital Management Александра Браниса.

31 июля «Энел Россия» также сообщила об убытке за первое полугодие 2019 года по МСФО: он составил 2,1 млрд руб. против прибыли в 3,4 млрд руб. годом ранее. Из отчета компании следует, что на конец июня внеоборотные активы Рефтинской ГРЭС перешли в категорию для продажи. В результате реклассификации компания отразила в составе операционных расходов убыток от обесценения в размере 8,4 млрд руб. EBITDA «Энел Россия» в январе—июне текущего года выросла на 14,3%, до 8,8 млрд руб. Выручка за январь—июнь увеличилась на 3,8%, до 35,3 млрд руб.

Татьяна Дятел