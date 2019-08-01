Виктор Енин: «Перспектива» - для роста бизнеса

Фото: пресс-служба

10 лет работы первого в России частного индустриального парка «Перспектива» близ Воронежа эксперты характеризуют как эффективную практику, достойную тиражирования на территории других субъектов РФ. В июле делегация представителей сибирских регионов и Москвы, представителей «Росатома» побывала в «Перспективе», перенимая уникальный формат создания площадки для развития малого и среднего бизнеса на высвобождающихся производственных площадях.

Гендиректор и владелец «Перспективы» Виктор Енин Фото: пресс-служба

Как вспоминает генеральный директор и владелец «Перспективы» Виктор Енин, идея создания индустриального парка, ориентированного на малый и средний бизнес возникла у него в 2009 году. Проведенный анализ рынка производственно-складской недвижимости показал, что малый бизнес работает в гаражах, а средний – в полуразрушенных промзонах советского образца. «Уже тогда было понятно, что рано или поздно предприниматели начнут искать более цивилизованные условия локализации бизнеса, а тенденции развития городских территорий предполагали вынос предприятий за черту города. Эти две составляющие и легли в основу создания «Перспективы», – рассказывает он.

Площадку для реализации пилотного проекта частного индустриального парка выбирали тщательно, стараясь предугадать потребности будущих резидентов. В результате остановились на пригороде Воронежа, в 12 километрах от черты города – сотрудникам компаний-резидентов удобно добираться. Парк находится на пересечении крупных транспортных артерий – автодороги Курск-Тамбов и трассы М4, до которой порядка десяти километров, что выгодно, в первую очередь, для логистических предприятий.

За три года заброшенное колхозное поле превратилось в универсальную производственно-складскую площадку. Парк был оснащен инженерной инфраструктурой – асфальтированные дороги, электрические сети, газоснабжение, интернет. Причем, все сети и энергетические объекты строились с большим запасом. Сегодня парк располагает до 9 МВт свободной мощности электроэнергии, объем газоснабжения – 14 тыс. куб. м/час, работу высокоскоростного интернета обеспечивают 3 провайдера, дороги проведены до каждого земельного участка. Размер участков варьируется от 20 соток до 25 га. Потенциальным резидентам предлагают полностью готовый к сделке пакет документов.

В 2012 году «Перспектива» получила официальный статус индустриального парка Воронежской области. Его резиденты могут рассчитывать на все существующие меры господдержки, как региональные, так и федеральные: от налоговых льгот до субсидирования процентной ставки по кредитам.

Поначалу власти области Новоусманского района, на территории которого находится «Перспектива», присматривались к тому, насколько жизнеспособен проект частного индустриального парка. Структурные подходы к реализации проекта и инвестиционная активность владельца новой площадки Виктора Енина убедили в перспективности «Перспективы». Индустриальный парк стал полноправным участником презентаций региона, выставочных мероприятий, профильных совещаний и тематических круглых столов. «Мы находимся в постоянном контакте как с районной администрацией, так и с правительством Воронежской области. Недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов, успешно работаем с Агентством по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской области, Центром кластерного развития. У нас есть четкое понимание того, что мы делаем общее дело, наша задача – способствовать развитию инвестиционного климата и, в целом, потенциала Воронежской области», – подчеркивает Виктор Енин.

Сейчас в парке 53 резидента. Среди них есть и несколько инновационных предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. В частности, ультразвуковое оборудование, кеги из нержавеющей стали, абсорбенты для рафинации масел и очистки нефтепродуктов. Эта продукция не имеет аналогов в России, и выигрывает у зарубежных конкурентов по соотношению цена-качество.

Фото: пресс-служба

По отзывам резидентов, «Перспектива» привлекла их удачным расположением, партнерским отношением к инвесторам и продуманным сервисом. Управляющая компания содействует в получении разрешительной и иной документации, осуществляет проектирование и строительство Build-to-suit, организовала доставку персонала по двум маршрутам из Воронежа, питание на производстве, охрану объектов, контроль доступа.

Важно то, что в «Перспективе» нет обязательных, навязанных услуг. При необходимости резидент может обратиться к управляющей компании за помощью или найти подрядчика самостоятельно.

Как рассказывают в управляющей компании, взаимодействие с резидентами дало более глубокое понимание их запросов и ожиданий. Если изначально потенциальным резидентам предлагали промземли с инфраструктурой, то со временем поняли, что очень немногие предприниматели готовы рисковать временем и деньгами, и самостоятельно заниматься строительством. Поэтому взяли на себя строительство производственно-складских помещений.

Light industrial – еще одно, кстати, пока недооцененное российским рынком, направление развития», – считает Виктор Енин.

«Это небольшие производственно-складские помещения, от нескольких сотен до полутора тысяч метров, с возможностью выкупа или аренды требуемой площади. От продажи земельных участков с инфраструктурой мы переходим к предложению готовых помещений. Это определенная эволюция в развитии парка. Теперь предпринимателю не нужно заниматься проектированием и строительством, он приходит в современное, оборудованное всем необходимым, высокотехнологичное производственное помещение. На настоящий момент построено четыре здания формата Light industrial, площадью 1500 кв. м. каждое. В планах – строительство еще четырех в ближайшие два года», – отметил он.

Большая часть резидентов «Перспективы» размещается на земельных участках от 20 до 50 соток. По мере расширения производства предприниматель имеет возможность выкупить соседний участок и продолжить развитие своего проекта. На практике так и происходит. Сегодня существенная доля строительства, которое ведется на площадке – это именно расширение площадей существующих резидентов. Несколько предпринимателей, которые работают в «Перспективе» не первый год, перешли на этап устойчивого развития своих бизнес-проектов, выкупают соседние участки и наращивают мощности.

По словам Виктора Енина, несмотря на специфику парка (работа с субъектами МСП) – «Перспектива» готова принять и крупный бизнес. Выделены земельные участки от 10 до 27 га, зарезервированы высокие лимиты на энергоносители, выполнены все необходимые для проектирования изыскания.

В ближайшие несколько лет планируется дальнейшее развитие социальной инфраструктуры парка. В частности, организация регулярного автобусного сообщения с городом и пригородами по нескольким направлениям. Рядом с парком, в шаговой доступности, Perspektiva group уже построила микрорайон на 150 домовладений, есть концепция дальнейшего развития жилого сектора – «города-спутника» индустриального парка.

Еще один стратегический вектор – предоставление услуг в сфере экологии и природоохранных мероприятий. «Зачастую предприниматели узнают о том, что они нарушили экологическое законодательство, уже после получения серьезных штрафов. Согласно действующим законам, мероприятия по охране окружающей среды должны быть предусмотрены еще на этапе получения разрешения на строительство. Но в действительности далеко не все представители малого бизнеса знают об этом. Экологическое законодательство противоречиво и постоянно меняется, и уследить за ним довольно сложно, поэтому услуга по экологическому сопровождению деятельности предприятий нам видится все более актуальной», – поясняет гендиректор «Перспективы».

На июнь 2019 года освоено около 40% территории частного индустриального парка. Проект «Перспектива» вышел на этап устойчивого развития.