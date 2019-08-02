По железным дорогам расставят приоритеты

Железные дороги разработали правила пропуска грузов через узкие места сети. В приоритете будет то, что нужно для реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ развития, а также грузы по договорам с ОАО РЖД на условиях предоплаты. Остальных при дефиците пропускной способности могут отправить альтернативным маршрутом или в другое время. Промышленники и операторы считают, что эти идеи спровоцируют рост коррупции, противоречат Конституции и антимонопольному законодательству.
На прошлой неделе ОАО РЖД направило совету потребителей его услуг серию поправок к транспортному законодательству, следует из письма заместителя гендиректора компании Анатолия Мещерякова главе совета Дмитрию Комиссарову. Речь идет о поправках, предложенных ОАО РЖД Минтрансу в марте (см. “Ъ” от 3 апреля) и вызвавших горячую дискуссию. Они допускают пропуск вне очереди некоторых грузов, в том числе тех компаний, которые инвестируют в расширение пропускной способности сети или с кем заключен договор take-or-pay и получена предоплата.
Условия отнесения к ней должно утверждать правительство, ОАО РЖД предложило считать особо значимыми воинские, перевозимые для ликвидации катастроф или иных госнужд, включая нацпроекты, и социально значимые грузы. К последним относятся грузы для оказания коммунальных и иных услуг населению, а также «строительства объектов, включенных в федеральные и региональные программы развития». Запрос на обеспечение таких перевозок вагонами, сопровожденный обоснованием их отсутствия, подается за месяц и удовлетворяется единой саморегулируемой организацией операторов, создание которой также предписано пакетом документов.
По приоритетности ОАО РЖД предлагает выстроить грузы так: для ликвидации ЧС, затем воинские, затем специальные, для госнужд. После них идут особо значимые грузы, требующие срочных условий доставки, за ними — «перевозки грузов по договору на организацию перевозок в целях инвестирования в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта». И лишь в финале всего этого списка стоит организация обычных перевозок. В другом документе, проекте правил недискриминационного доступа, упоминается еще один способ получить статус приоритетного груза — «по результатам аукциона». Суть не разъяснена, но источники “Ъ” полагают, что речь идет об уже выдвигавшейся идее торговать некоей долей пропускной способности через аукцион (см. “Ъ” от 12 октября 2018 года).
О таком приоритете просил, в частности, владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов, обещая инвестировать в строительство второй очереди Северомуйского тоннеля на БАМе (см. “Ъ” от 27 сентября 2018 года). Остальных отправителей могут направить альтернативным путем или в другие сроки.
Эти и другие поправки обсуждал Союз операторов железнодорожного транспорта, аналитическую записку для него готовил Институт исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД). В документе масса критических замечаний. «Ограниченность инфраструктуры создает предпосылки к коррупционным схемам приоритетного доступа,— пишут, в частности, эксперты ИИЖД.— Возможности крупного бизнеса гораздо выше количества узких мест. У каждого грузоотправителя есть риск, что появится более крупный игрок и перекупит пропускные и провозные способности». В ИИЖД подчеркивают, что законопроект, предложенный ОАО РЖД, входит в противоречие с положениями ч. 1 ст. 8 и ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, ч. 1 ст. 10 ФЗ о защите конкуренции и рядом других.
Источник в отрасли, возмущенный всем предложенным пакетом поправок, отдельно иронизирует на счет предложения приоритетно пропускать грузы для реализации федеральных и региональных программ развития. По его мнению, «сложно придумать более коррупциогенную статью».
«Убивается основополагающий принцип равнодоступности железнодорожного транспорта,— добавляет другой собеседник “Ъ”.— В условиях, когда весь рынок уже платит инвестнадбавки к тарифу, для кого-то создаются приоритеты. Непонятно, почему металлы и нефтяные грузы, за которые уже платят в разы больше угля, не должны перевозиться в приоритете». А исходя из идей ОАО РЖД, подчеркивает он, наоборот, угольная компания, инвестирующая в развитие какого-то участка путей, получит приоритет перед нефтяниками и металлургами. Нужно для начала отменить классы грузов и перекрестное субсидирование между ними, полагает источник “Ъ”, убрать инвестнадбавки из тарифа, а после этого «пусть едет, кто больше платит».
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