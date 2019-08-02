По железным дорогам расставят приоритеты

Железные дороги разработали правила пропуска грузов через узкие места сети. В приоритете будет то, что нужно для реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ развития, а также грузы по договорам с ОАО РЖД на условиях предоплаты. Остальных при дефиците пропускной способности могут отправить альтернативным маршрутом или в другое время. Промышленники и операторы считают, что эти идеи спровоцируют рост коррупции, противоречат Конституции и антимонопольному законодательству.

На прошлой неделе ОАО РЖД направило совету потребителей его услуг серию поправок к транспортному законодательству, следует из письма заместителя гендиректора компании Анатолия Мещерякова главе совета Дмитрию Комиссарову. Речь идет о поправках, предложенных ОАО РЖД Минтрансу в марте (см. “Ъ” от 3 апреля) и вызвавших горячую дискуссию. Они допускают пропуск вне очереди некоторых грузов, в том числе тех компаний, которые инвестируют в расширение пропускной способности сети или с кем заключен договор take-or-pay и получена предоплата.

В новом пакете документов монополия конкретизировала понятие «особо значимых грузов», перевозка которых обеспечивается в обязательном порядке.

Условия отнесения к ней должно утверждать правительство, ОАО РЖД предложило считать особо значимыми воинские, перевозимые для ликвидации катастроф или иных госнужд, включая нацпроекты, и социально значимые грузы. К последним относятся грузы для оказания коммунальных и иных услуг населению, а также «строительства объектов, включенных в федеральные и региональные программы развития». Запрос на обеспечение таких перевозок вагонами, сопровожденный обоснованием их отсутствия, подается за месяц и удовлетворяется единой саморегулируемой организацией операторов, создание которой также предписано пакетом документов.

По приоритетности ОАО РЖД предлагает выстроить грузы так: для ликвидации ЧС, затем воинские, затем специальные, для госнужд. После них идут особо значимые грузы, требующие срочных условий доставки, за ними — «перевозки грузов по договору на организацию перевозок в целях инвестирования в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта». И лишь в финале всего этого списка стоит организация обычных перевозок. В другом документе, проекте правил недискриминационного доступа, упоминается еще один способ получить статус приоритетного груза — «по результатам аукциона». Суть не разъяснена, но источники “Ъ” полагают, что речь идет об уже выдвигавшейся идее торговать некоей долей пропускной способности через аукцион (см. “Ъ” от 12 октября 2018 года).

По сути, проект закрепляет приоритетность перевозки через узкие места грузов тех, кто помогает ОАО РЖД развивать инфраструктуру.

О таком приоритете просил, в частности, владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов, обещая инвестировать в строительство второй очереди Северомуйского тоннеля на БАМе (см. “Ъ” от 27 сентября 2018 года). Остальных отправителей могут направить альтернативным путем или в другие сроки.

Эти и другие поправки обсуждал Союз операторов железнодорожного транспорта, аналитическую записку для него готовил Институт исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД). В документе масса критических замечаний. «Ограниченность инфраструктуры создает предпосылки к коррупционным схемам приоритетного доступа,— пишут, в частности, эксперты ИИЖД.— Возможности крупного бизнеса гораздо выше количества узких мест. У каждого грузоотправителя есть риск, что появится более крупный игрок и перекупит пропускные и провозные способности». В ИИЖД подчеркивают, что законопроект, предложенный ОАО РЖД, входит в противоречие с положениями ч. 1 ст. 8 и ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, ч. 1 ст. 10 ФЗ о защите конкуренции и рядом других.

Источник в отрасли, возмущенный всем предложенным пакетом поправок, отдельно иронизирует на счет предложения приоритетно пропускать грузы для реализации федеральных и региональных программ развития. По его мнению, «сложно придумать более коррупциогенную статью».

«Убивается основополагающий принцип равнодоступности железнодорожного транспорта,— добавляет другой собеседник “Ъ”.— В условиях, когда весь рынок уже платит инвестнадбавки к тарифу, для кого-то создаются приоритеты. Непонятно, почему металлы и нефтяные грузы, за которые уже платят в разы больше угля, не должны перевозиться в приоритете». А исходя из идей ОАО РЖД, подчеркивает он, наоборот, угольная компания, инвестирующая в развитие какого-то участка путей, получит приоритет перед нефтяниками и металлургами. Нужно для начала отменить классы грузов и перекрестное субсидирование между ними, полагает источник “Ъ”, убрать инвестнадбавки из тарифа, а после этого «пусть едет, кто больше платит».

Наталья Скорлыгина