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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Шаманы призывают дождь

Против пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке проведут обряд

Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Для борьбы с продолжающимися лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке шаманы намерены провести обряды, чтобы вызвать дождь. На инициативу ханты-мансийского шамана Тимофея Молданова уже откликнулись «все народы Сибири». Обряд против пожаров и наводнений также проведет бурятская организация шаманов «Тэнгэри» на острове Ольхон на Байкале.


С призывом ко всем шаманам «проявить государственное мышление, защитить леса, воду и здоровье» обратился представитель коренных народов ХМАО, шаман Тимофей Молданов, указав на продолжающиеся лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. «Уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске»,— отметил он. Для решения проблемы он предложил «вместе камлать» (обряд, во время которого шаман выходит на контакт с духами, сопровождая это песнями и ударами в бубен).

По словам господина Молданова, на призыв к участию в обряде вызова дождя уже откликнулись «все народы Сибири». Общее камлание назначено на 2 августа в 18:00 по московскому времени.

«Мы будем просить высшие силы, чтобы они вмешались и наслали дождь. Каждый на своем месте проживания. Представители всех религий. Беда наша общая. Один человек скажет: мало, а когда сотни тысяч, миллионов — это уже как сам огонь на огонь»,— объяснил “Ъ-Урал” господин Молданов.



Собственный обряд против пожаров проведет организация шаманов «Тэнгэри» из Улан-Удэ (Бурятия). В воскресенье, 4 августа, на острове Ольхон (Иркутская область) состоится 17-й международный шаманский тайлган-молебен, посвященный экологическому благополучию Земли. «В этом году будет поднята тема именно пожаров. В крупных масштабах идет реальная экологическая катастрофа: страшные наводнения, пожары. И это нас всех касается»,— рассказали в «Тэнгэри».

Обряд будет проходить под руководством Верховного шамана Зарин-боо Баира Цырендоржиева по древним традициям. От Бурятии и Забайкальского края ожидается 40–50 человек. «С Иркутской области приедут люди, ждут много монголов, шаманов из Германии и Польши. Говорят, индейцы приедут. Это энергетическое, достаточно мощное зрелище»,— добавили в организации. Участникам обряда рекомендуется принести подношения, которые в дальнейшем сожгут. «Это будут продукты — самое ценное для человека. Без одежды, дома, машины жить можно»,— пояснили в «Тэнгэри».

Напомним, около трех недель назад в Сибири и на Дальнем Востоке начались масштабные лесные пожары. По последним данным «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в России достигла 3,071 млн га. Введен режим ЧС на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим — в 42 субъектах страны. Президент Владимир Путин поручил подключить к тушению пожаров Минобороны.

По мнению начальника центра «Антистихия» МЧС Сергея Абанина, причиной пожаров в Сибири стала неэффективная борьба с очагами возгораний. Несмотря на доведение прогнозов МЧС, Росгидромета и Рослесхоза до регионов, там не были приняты достаточные меры для недопущения возгораний. Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды.

Мария Арабей


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