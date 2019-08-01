Вода в норме. Ущерб будет компенсирован.

Генеральный директор Полиэф рассказал о ликвидации последствий экологического происшествия на реке Изяк, отметив, что качество воды в реке достигло нормативных значений



— Расскажите, что произошло с рекой, ведь предприятие заявляло, что не имеет промышленных стоков в реку? В чем причина частичной гибели рыбы?

— Прежде всего отмечу, что весь коллектив предприятия и я сам крайне болезненно восприняли ситуацию с рекой. Мы все пользуемся соцсетями, все читаем новости, многие из нас являются жителями Благовещенского района, наконец, как минимум часть из нас в ходе личного осмотра реки оценило загрязнение водоема. Завод действительно не имеет промышленных стоков в реку Изяк и в прилегающие к ней ручьи. Тем не менее в ходе внутреннего расследования предприятием было предварительно установлено, что произошла нештатная ситуация вследствие которой, по выясняющимся сейчас причинам, могло произойти попадание загрязненных стоков из ливневой канализации. Система, по которой мог произойти слив, не предназначена для попадания туда каких-либо стоков, для этого у завода имеются очистные сооружения. Уверенности в именно таких обстоятельствах у нас нет, но и исключить такую возможность, снять с себя ответственность мы не можем. Сразу после получения информации о загрязнении реки все возможные каналы попадания стоков в водоем были изолированы. Мы оказываем полную поддержку надзорным органам в расследовании причин происшествия, а также проводим тщательное внутреннее расследование. Если будет установлена ответственность конкретных лиц, если имел место человеческий фактор, ошибка, то виновные понесут установленное законом наказание. Для нас, повторюсь, это абсолютно внештатная ситуация, за всю историю завода таких случаев не было.

— Какая ситуация с рекой сейчас?

— Сейчас и мы, и ответственные органы, проводим постоянный мониторинг качества воды в реке, согласно которому уровень загрязнения водоема достиг нормативных значений. По последним замерам, которые предприятие проводило силами собственной аккредитованной лаборатории в среду 31 июля, по ХПК (химическому потреблению кислорода), Ph в норме, концентрации терефталевой кислоты, бензойной кислоты, п-толуиловой кислоты существенно ниже ПДК. Опубликованные сегодня данные Минэкологии РБ подтверждают наши анализы. По сообщению Роспотребнадзора никаких отклонений в анализах питьевой воды на водозаборах района нет. Мы также видим живую рыбу в реке Изяк.

— Есть ли гарантии, что эта ситуация не повторится?

— Как уже отметил, мы приняли все необходимые меры контроля для изолирования возможных источников загрязнения. После того, как вместе с надзорными органами установим точную причину, то проведем необходимый комплекс дополнительных мероприятий для предотвращения и исключения самой возможности повторения подобного случая.

— В соцсетях звучат комментарии, что штрафы не решат проблему загрязнения реки. Тогда как быть? Какие меры примет Полиэф по исправлению ситуации?

— Мы уже начали совместно с администрацией района работы по очистке реки и прибрежной территории. В частности, 2 августа сотрудники предприятия и волонтеры района проведут часть этой работы. Благодарен администрации и волонтерам за помощь в этом вопросе. Мы со своей стороны гарантируем полную включенность предприятия в целом и коллектива в устранении последствий случившегося, в более глубокую и обширную рекультивационную работу, план которой сейчас прорабатываем. Ущерб от возможно причиненных действий будет компенсирован в максимально короткие сроки. Мы на протяжении последних 4х лет проводили зарыбление р.Белой, выпустили более 25 тыс. мальков. В будущем проведем подобное мероприятие на р. Изяк