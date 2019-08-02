Урал топчет борщевик

Регионы УрФО ищут методы борьбы с борщевиком — сорным растением, вызывающим ожоги кожи и негативно влияющим на окружающую среду. Так, администрация Ханты-Мансийска выступила с инициативой штрафовать предприятия, на территории которых обнаружится растение. В Свердловской области выносят предостережения в адрес собственников и правообладателей земельных участков, допустивших произрастание борщевика Сосновского.



О планах применять административные штрафы к предприятиям, на территории которых растет борщевик Сосновского, в четверг сообщила администрация Ханты-Мансийска. Инициативу о внесении соответствующих изменений в правила благоустройства и озеленения рассматривает департамент городского хозяйства. «Не все юрлица сегодня принимают меры по борьбе с этим быстро распространяющимся сорняком, который не только является опасным, но и значительно ухудшает внешний облик некоторых районов города»,— пояснили в пресс-службе горадминистрации. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Калашникова, борщевик — «не проблема для всего города». Основной очаг его распространения — территория, где в 1980-е годы располагался питомник сельскохозяйственной опытной станции научно-исследовательского института Северного Зауралья. «Мы боремся с этим растением ежегодно. В 2019 году в рамках муниципальных контрактов будет организован комплекс мероприятий по его рекультивации на общей площади 17,7 тыс. кв.м, проводятся работы по откосу, вспашке и химической обработке»,— заверил господин Калашников. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что сейчас борщевик уничтожается силами муниципальных предприятий.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди принимаемых мер — химическая обработка и механический откос. По данным Россельхозцентра, общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%.

В Свердловской области профилактику для недопущения его роста проводит региональное управление Росреестра. По данным на июль, собственникам и правообладателям земельных участков, допустившим произрастание борщевика, вынесено 36 предостережений. «Если это земли сельхозназначения используются несоответствующим образом, мы вправе штрафовать организации. Физлиц тоже можем привлечь, если земля приобретена, но не используется, участок заброшен, не обрабатывается, и это растение начинает цвести»,— пояснили в управлении. Однако обсуждение механизма борьбы с борщевиком еще продолжается.

В прошлом году свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству подготовить законопроект и комплексную программу искоренения растения по аналогии с той, что была принята в Московской области. Московская облдума внесла изменение в региональный закон о благоустройстве и в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, согласно которым владельцы земли, где вырос борщевик, обязаны избавиться от растения до его цветения. В противном случае штраф для юридических лиц составит от 150 тыс. до 1 млн руб., для должностных — 20–50 тыс. руб., для физлиц — 2–5 тыс. руб. В начале года правительство Свердловской области разработало такие поправки в областной закон об административных правонарушениях, однако о размерах штрафов не сообщалось. Тогда, по данным регионального министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, растением было заражено около 100 га сельхозугодий области.

В пресс-службе губернатора Тюменской области на запрос о ситуации с борщевиком не ответили. Ранее местные СМИ сообщали, что островки борщевика начинают появляться в западной части экопарка Затюменский, а также в Гилевской роще. О том, где растет опасный сорняк, жителей просят сообщать в управы административных округов.

Анна Лапина