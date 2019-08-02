«Единая Россия» заработала

Депутаты заксобрания Свердловской области опубликовали декларации о доходах за 2018 год. Заработок председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной составил 5,9 млн руб. Самый большой заработок задекларировал депутат, топ-менеджер «Евраза» Алексей Кушнарев — 77,5 млн руб. Депутат Илья Гаффнер, который признан банкротом, не указал свои доходы за предыдущий год.



Сведения о доходах депутатов свердловского законодательного собрания опубликованы на официальном сайте. Средний доход 49 народных избранников составил более 10,1 млн руб.

Согласно представленной информации, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина в 2018 году заработала 5,9 млн руб., что на 417,4 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. В ее собственности находятся три земельных участка общей площадью 3,4 тыс. кв.м, три квартиры (87,1, 51,6 и 47,1 кв.м), жилой дом (61,9 кв.м), гаражный бокс (25,6 кв.м) и легковой автомобиль ВАЗ-2106.

Самый крупный заработок задекларировал депутат от «Единой России» Алексей Кушнарев, который является управляющим директором «Евраз НТМК» и «Евраз Качканарский ГОК». Его годовой доход составил 77,5 млн руб. В 2017 году он заработал 109,5 млн руб. Господин Кушнарев владеет земельным участком (2,5 тыс. кв.м) и жилым домом (465,3 кв.м).

Среди лидеров по заработку — единоросс, заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Серебренников. Он заработал 75,4 млн руб. (67,9 млн руб. за 2017 год), владеет четырьмя земельными участками общей площадью 5,4 тыс. кв.м, тремя домами (316,7, 270,7 и 1275,4 кв.м), двумя квартирами (116,2 и 192,3 кв.м) и баней (38,9 кв.м). Третий по величине доход указал вице-спикер Виктор Маслаков («Справедливая Россия») — более 45,2 млн руб. (48,3 млн руб. за 2017 год). По данным «СПАРК-Интерфакс», он также является председателем правления ЖСК «Ссудо-сберегательное строительное товарищество-2». В его собственности земельный участок (3 тыс. кв.м), жилой дом (750 кв.м), квартира (288 кв.м) и два гаража.

Самой обеспеченной супругой стала жена депутата Вячеслава Брозовского: 81,9 млн руб., три земельных участка площадью более 4,7 тыс. кв.м и четыре квартиры. Господин Борзовский за 2018 год задекларировал более 37,4 млн руб. (за 2017 год — более 6 млн руб.). Жена заместителя председателя по социальной политике Евгения Зяблицева заработала 60,5 млн руб., имеет 16 земельных участков площадью более 19 млн кв.м, жилой дом площадью более 1 тыс. кв.м и более 14 комнат в квартирах. Господин Зяблицев задекларировал доход более 1,6 млн руб. (1,4 млн руб. за 2017 год).

Доход также указали несовершеннолетние дети депутата Ильи Бондарева (11,5 тыс. руб.) и депутата Владимира Рощупкина (240 тыс. руб. от продажи доли в квартире).

Депутат-единоросс Илья Гаффнер оставил строки о годовом доходе и собственности пустыми. В 2017 году он задекларировал 374,7 тыс. руб. Напомним, в июле 2016 года Свердловский арбитражный суд признал господина Гаффнера банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Долг депутата перед Россельхозбанком составил 160 млн руб. Юристы Ильи Гаффнера подали ходатайство о прекращении дела в связи с невозможностью погасить долг. В 2018 году производство было прекращено. Однако в начале 2019 года Россельхозбанк добился пересмотра дела и в феврале арбитражный суд возобновил производство.

Меньше всех заработал заместитель председателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Олег Корчагин («Единая Россия»). Согласно декларации, его доход за 2018 год составил 26,5 тыс. руб. В собственности господина Корчагина 11 земельных участков общей площадью 14,6 тыс. кв.м и жилой дом (38 кв.м). В 2017 году депутат оставил строку годовых доходов пустой.

Анастасия Реутова