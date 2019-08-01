Нераспределенная прибыль «Роснефтегаза» превысила 0,5 трлн рублей

Нераспределенная прибыль госкомпании «Роснефтегаз», владеющей долями в «Роснефти», «Газпроме» и «Интер РАО», по итогам 2018 года составила 505 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

В 2018 году «Роснефтегаз» отразил 178 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ): она сложилась из 143 млрд руб. выручки, 14 млрд руб. процентных доходов, 48 млрд руб. прочих доходов, за вычетом 9 млрд руб. налога на прибыль. При этом в течение 2018 года госкомпания заплатила 65 млрд руб. дивидендов, так что нераспределенная прибыль выросла до 505 млрд руб. с 394 млрд руб. на конец 2017 года.

Нераспределенная прибыль «Роснефтегаза» за 2018 год не стала рекордной в истории компании. Так, на конец 2015 года нераспределенная прибыль достигала 555 млрд руб.

«Роснефтегаз» владеет почти 11% «Газпрома», 27,6% «Интер РАО», а также 50% плюс 1 акцией «Роснефти». Совет директоров госкомпании возглавляет главный исполнительный директор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.