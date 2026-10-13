Буксировку севшего на мель судна Sunny Faith перенесли из-за непогоды
13.10.2026, 18:19
Буксировка 130-метрового судна Sunny Faith, которое село на мель у пляжа в поселке Янтарный Калининградской области, перенесена на неопределенный срок. Причиной стали плохие погодные условия.
Как сообщили местному изданию «Клопс» в Росморречфлоте, на данный момент водолазы произвели лишь замеры глубин вокруг корпуса судна. Чтобы отбуксировать сухогруз, специалисты должны обследовать его дно — это позволит рассчитать количество техники, которая потребуется. Водолазы смогут провести исследование только после того, как утихнет море.
Судно Sunny Faith, которое ходит под флагом Багамских островов, доставляло груз в Калининград из Алжира. 9 октября сухогруз покинул калининградский порт и попал в шторм, в результате которого сел на мель у поселка Янтарный в Калининградской области. Загрязнения акватории или разлива топлива не произошло. На борту остаются 19 членов экипажа — они не подавали сигнал бедствия.
Побережье Янтарного заполонили местные жители и туристы, желающие сфотографироваться на фоне судна. Среди них — глава Минпромторга Антон Алиханов, который прокатился рядом с сухогрузом на кайтсерфе. Фотографии поездки он опубликовал в своих соцсетях. На въезде в поселок образовались километровые пробки, сообщают местные издания.