Буксировку севшего на мель судна Sunny Faith перенесли из-за непогоды

Судно Sunny Faith, которое ходит под флагом Багамских островов, доставляло груз в Калининград из Алжира. 9 октября сухогруз покинул калининградский порт и попал в шторм, в результате которого сел на мель у поселка Янтарный в Калининградской области. Загрязнения акватории или разлива топлива не произошло. На борту остаются 19 членов экипажа — они не подавали сигнал бедствия.