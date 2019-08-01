Путин поддержал строительство Национального космического центра в Москве

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным поддержал проект создания Национального космического центра в Москве. Господин Рогозин заверил президента, что земли госкорпорации при строительстве центра распродаваться не будут.

Как рассказал глава «Роскосмоса», проект Национального космического центра предполагает размещение 20 тыс. работников на площади в 250 тыс. кв. м на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ), куда также будут перенесены центральный инженерный офис госкорпорации и офисы ее предприятий. Проект реализуется совместно с правительством Москвы.

На вопрос Владимира Путина, будет ли госкорпорация «торговать землей» на территории Центра им. М. В. Хруничева, финансовым оздоровлением которого она сейчас занимается, Дмитрий Рогозин ответил: «Ни в коем случае».

По словам главы «Роскосмоса», реализация плана Национального космического центра позволит выйти из плана финансового оздоровления Центра им. М. В. Хруничева к 2024 году, то есть на четыре года раньше ранее заявленного срока.

Дмитрий Рогозин во время встречи со специалистами предприятий ракетно-космической отрасли, на которой был представлен проект создания на базе завода имени Хруничева Национального космического центра (22 февраля 2019 года) Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Строительство Национального космического центра станет первым этапом модернизации ГКНПЦ, на территории которого, как стало известно ранее, построят деловой центр размером с «Москва-Сити». Общая площадь модернизированной территории составит почти 3 млн кв. м. В центр переедут головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторы из Москвы и области.

Второй этап модернизации — обустройство прилегающих территорий ГКНПЦ. Там построят промышленно-общественный комплекс, научный кластер и деловой центр (2,5 млн кв. м.). Оставшуюся небольшую часть территории, 120 тыс. кв. м, отдадут для строительства жилья по программе реновации. Второй этап должны завершить к 2025 году.

Подробнее о будущем облике территории ракетно-космического завода читайте в материале “Ъ” «У “Роскосмоса” нашлась лишняя земля».